Ce sont au moins 14 personnes qui ont été tuées hier mercredi 04 janvier 2017 dans une collision entre un car de la compagnie Sonef et un camion près de Konobougou, sur la route de Ségou.

Selon les informations provenant des proches des victimes, l’accident s’est produit hier mercredi 04 janvier 2017 vers 04 heures du matin vers l’arrondissement Konobougou dans le cercle de Baraoueli. Des sources nous indiquent que le car « SONEF » en provenance de la ville de Ségou et un camion en provenance de Bamako sont entrés en collision sur la hauteur de Konobougou situé à 170 km de la capitale malienne.

Le bilan est lourd avec 15 morts et plusieurs blessés. Actuellement les blessés sont sous les soins intensifs au centre de santé de Konobougou et l’hôpital de Ségou

Sur les antennes de Studio Tamani, le responsable de la communication de la compagnie « Sonef » Idrissa Seydou Maïga a expliqué que « Aujourd’hui (NDRL : hier après-midi) , au niveau de la compagnie nous pensons que la première des choses est d’évaluer tout ce qui s’est passé sur le terrain. Il faut être beaucoup attentif parce qu’il y a eu des blessés et des morts. La première mission de la société est de s’occuper d’abord des blessés ».

Il est vrai que d’autres compagnies font des accidents, mais au niveau de la compagnie SONEF, le rythme des accidents est plus soutenu. Le précédent est celui intervenu en Baguinéda. M Maiga a ajouté que « ce qu’il faut comprendre aujourd’hui ( NDRL : hier après-midi), c’est que cela est dû à la grande mobilité de la société. Parce qu’il y a beaucoup de cars qui sortent et souvent ça peut arriver que sur l’ensemble des cars qui sortent des cas pareils se produisent Il y a des gens qui ne comprennent pas souvent ces procédures et le découragement se produit tout de suite. Sinon ce sont des procédures qu’il faut suivre. Surtout que c’est une société qui est hautement assurée ».

Nabi

===============

15 MORTS 32 BLESSES : C’EST LE BILAN D’UN ACCIDENT ENTRE UN CAR DE SONEF ET UN CAMION

Le chef du personnel de Sonef explique les causes de l’accident

Après le terrible accident qui s’est produit hier entre un camion et un car du groupe de transport Sonef, l’Agence de communication IDS a organisé un point de presse pour parler de ce nouveau drame de la route qui a fait 15 morts et 32 blessés entre Konobougou et Fana. Ce bilan macabre a été donné par le chef du personnel du Groupe de transport Sonef, Mahamadou Traoré.

Le point de presse a eu lieu dans les locaux de l’agence de Communication IDS à la Cité Unicef à Niamakoro. L’accident de ce mercredi constitue un nouveau coup dur pour le Groupe de transport Sonef qui a enregistré l’année dernière plusieurs accidents mortels. Selon le chef de son personnel, Mahamadou Traoré, le car venait de Gao. « Entre Fana et Konobougou, le chauffeur du camion dormait au volant et a dévié de sa trajectoire pour rentrer en collision avec le car. C’est aux environs de 3 heures qu’on a été informé, on a vite dépêché une équipe sur les lieux pour constater les dégâts », a-t-il expliqué.

Le bilan de la violente collusion est de 15 morts et de 32 blessés. M Traoré a profité du point de presse pour présenter ses condoléances aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Il a rassuré les parents des blessés que les premiers soins seront pris en charge par le groupe de transport Sonef, et l’assurance se chargera du reste.

Zié Mamadou Koné

Stagiaire