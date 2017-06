La jeune fille, qui n’est âgĂ©e que de seize ans, a Ă©tĂ© inculpĂ©e de meurtre au premier degrĂ© comme un adulte. Eliza Wasni a Ă©tĂ© inculpĂ©e mercredi après avoir poignardĂ© Ă mort son chauffeur Uber, Grant Nelson, 34 ans, dans la banlieue de Chicago. L’adolescente a tout d’abord volĂ© un couteau ainsi qu’une machette dans un magasin Walmart avant de faire appel dans la foulĂ©e Ă un chauffeur Uber. Une fois installĂ©e dans le vĂ©hicule, Eliza Wasni a poignardĂ© Grant Nelson depuis le siège arrière.

Le conducteur est parvenu Ă arrĂŞter le vĂ©hicule et Ă fuir jusqu’Ă un bloc d’appartements pour appeler Ă l’aide. Il a Ă©tĂ© retrouvĂ© dans une mare de sang et est dĂ©cĂ©dĂ© de ses blessures quelques heures plus tard Ă l’hĂ´pital. Quant Ă la jeune fille, elle a dans un premier temps tentĂ© de prendre la fuite Ă bord du vĂ©hicule de la victime avant de percuter un terre-plein et d’abandonner la voiture. Après avoir Ă´tĂ© son t-shirt couvert de sang, elle a continuĂ© sa fuite Ă pied et a Ă©tĂ© rapidement retrouvĂ©e par la police, cachĂ©e non loin derrière un bâtiment.

Wasni Ă©tait toujours en possession des deux armes du crime, qu’elle n’a lâchĂ©es qu’après avoir Ă©tĂ© immobilisĂ©e Ă coup de Taser. La victime, Grant Nelson, vivait toujours chez ses parents et Ă©tait serveur. Il arrondissait ses fins de mois en Ă©tant chauffeur Uber et Lyft après ses heures de service. Il Ă©tait fan de musique classique et pratiquait le piano. “Ce n’Ă©tait pas une personne vindicative”, indique son frère Alex.

“Ce n’Ă©tait pas quelqu’un de cruel. Il ne mĂ©ritait pas ce destin”. Le juge Michael Hood a qualifiĂ© le crime “d’extrĂŞmement violent”, selon le Chicago Tribune et a ordonnĂ© la dĂ©tention d’Eliza Wasni sans possibilitĂ© de caution. On ignore, Ă ce stade, les raisons de ce crime odieux.

