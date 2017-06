Lundi 12 juin, ce sont 10,5 kg d’héroïne qui ont été saisies à l’aéroport international de Bamako Sénou par l’unité de ciblage de la Douane avec la collaboration des éléments de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafics /Antenne de l’OCS.

L’auteur répond au nom de Bridget Duwa de nationalité malawite. Il a été appréhendé à bord de la compagnie Ethipian Airlines en provenance de Malawi avec escale à Addis Abbeba. Le jeune de 41 ans été placé sous mandat de dépôt. Il répondra de son acte devant le juge de la commune VI.

L’opération est le résultat probant de l’atelier de mutualisation des stratégies de lutte contre la drogue organisé en décembre par l’Office central des stupéfiants (l’OCS) et financé par l’ONUDC. Aujourd’hui, la collaboration est de plus en plus étroite entre l’OCS et la Douane.

A.S.