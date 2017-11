31 octobre 2017, la justice de Kadiolo a tranché l’affaire qui a secoué le cercle le 11 octobre 2017. L’enseignant et le commerçant inculpés ont eu le non-lieu.

Les faits :

Dans la nuit, un commerçant ivoirien est venu acheter du sucre (05 sacs) chez un boutiquier à côté du terrain de foot de Zégoua, à son retour il a été arrêté par deux (02) Policiers en civil à la rentrée de ‘’TIOGO’’ Village Ivoirien qui lui ont demandé de payer 50 000 FCFA. Il dit qu’il n’a rien. Raison pour laquelle, il a été brutalisé. Il a voulu voulait les donner 2000 FCFA en sa possession mais ils ont refusé et forcé le commerçant en ce moment un billet 10 000 FCFA est tombé donc ils ont pris le billet. Quand ils ont vu le billet, ils ont insulté le commerçant. Ce dernier les a dit que c’est un faux billet et que c’est quand il achetait, qu’il s’est rendu compte et qu’il va le remettre à celui qui le lui a donné. Les policiers sautent sur l’occasion et changent les faits en détention de faux billet.

Le commerçant pour prouver son honnêteté a appelé son fournisseur de Zégoua qui à son tour est allé demander l’aide de son ami Enseignant qui l’a accompagné sur les lieux. Quand ils ont vu l’Enseignant, les policiers se sont énervés et ont commencé à l’insulter père et mère parce que pour eux ce n’est pas la première fois que cet enseignant vient vers eux pour des interventions. L’enseignant a fait comprendre à ces hommes de tenue, qui n’étaient en tenue sur le lieu, que les injures publiques sont interdites aussitôt Goïta et son collègue Moussa Coulibaly ont voulu le menotter, chose qu’il n’a pas accepté et une altercation a commencé ; aussitôt un troisième Policier apparait (Bakary Dia) et c’est lui qui était habillé en Policier avec des menottes donc à trois ils ont réussi à le menotter et l’on conduit au Poste de Zégoua, le Chef de Poste a ordonné qu’on l’amène à Kadiolo.

Les Policiers n’ont eu le temps de bien s’occuper de l’affaire parce qu’une autre personne avait déjà informé le Juge qui a appelé la Police pour que l’affaire aille à son niveau. Pour le PV, ils ont voulu tout faire pour mettre tout le tort sur l’enseignant qui heureusement n’a pas signé le PV.

Mais au moment de sa déposition, un autre Policier du nom de Kader (un touareg) est venu et il a sérieusement insulté les Enseignants comme quoi ceux-ci se croient tout permis et que s’il était à la place des Policiers, il allait le battre à mort. Il affirme que les policiers sont mieux payés et plus valeureux que les enseignants et que les enseignants sont des derniers dans la société.

Le Juge avait donné la Liberté provisoire à l’enseignant et le commerçant a été retenu en Prison.

