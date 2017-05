A Yirimadio, commune VI du district de Bamako, des heurts entre policiers de la compagnie de la circulation routière et apprentis chauffeurs ont fait un mort et des blessés. Des tirs à balles réelles ont été entendus. L’incident est survenu ce samedi 15 avril 2017 aux environs de 12 heures suite au refus d’obtempérer d’un chauffeur de gros porteur.

En effet, selon une source, le refus d’obtempérer d’un chauffeur de benne a été le motif de l’incident. Un policier était en train de réglementer la circulation et le chauffeur de benne (gros porteur) a catégoriquement refusé d’obtempérer. Suite à ce refus, le chauffeur a été embarqué pour le 13ème arrondissement par des agents de police sur place.

Nous nous sommes rendus sur le lieu de l’incident. Et les témoignages corroborent. Il s’avère que le policier a invité le camionneur à céder le passage à une voiture de marque «Mercedes», avec à bord deux autres personnes dont un enfant. Refus du camionneur dont l’entêtement provoqua un effleurement avec la Mercedes. Fort heureusement, les 3 occupants en sont sortis indemnes.

Une seconde fois le policier demande au chauffeur de benne de lui remettre le cahier et de descendre de l’engin. Un autre refus. Alors Le policier appelle les renforts qui le conduisirent manu-militari au 13eme Arrondissement. Ayant appris la nouvelle, les apprentis chauffeurs viennent sur les lieux et tentent de mettre le feu à la Mercedes, déjà endommagée. Les heurts éclatent alors entre eux et les policiers viennent également en renfort. Des apprentis ont résisté et des agents auraient tiré à balles réelles.

Tientigui (KOJUGU)