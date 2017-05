Dans une de nos parutions, nous annonçons qu’un militaire de l’Armée de l’air, le Caporal d’aviation Sory Ibrahim Bathily était détenu dans les locaux du Camp I de la gendarmerie depuis le 20 novembre 2013, soit près de quatre ans sans être présenté à un juge.

En effet, au regard de la loi et le dépassement du délai légal de détention, le commandement du Camp I de la gendarmerie a saisi l’État-major de l’Armée de l’Air afin qu’il vienne récupérer son élément. Car, de l’analyse des gendarmes, plus de trois années dans les geôles du Camp I, le Caporal d’aviation ne peut plus être détenu dans ses locaux. « C’est une violation flagrante des dispositions légales de notre pays de maintenir le Caporal d’aviation en détention. Trois années de détention sans jugement, le détenu doit être purement et simplement libéré », précise une source proche du Camp I de la gendarmerie.

De sources crédibles, depuis que le commandement du Camp I a soulevé cette exception, le Contentieux de l’État-major de l’Armée de l’Air, le Capitaine Aboubacar Sidiki Sidibé est passé au Camp I en catimini afin de récupérer les dossiers du détenu. « À notre grande surprise, les dossiers ont été retirés sans l’aval de l’intéressé. Quelques jours après, nous avons reçu de nouveaux dossiers montés de toutes pièces par la complicité d’un juge. Sachant qu’il est dans l’illégalité, l’État-major de l’Armée de l’Air est dans la logique de reconstruire le dossier afin de redorer son blason », ajoute notre source.

