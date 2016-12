Welcome! Log into your account

Les malfaiteurs, après avoir réalisé leur opération, ont pris la tangente, laissant le crâne, les pattes et les intestins sur place, en pleine brousse. Et la viande ? Selon nos informations, une enquête a été ouverte par le Commandant de la gendarmerie de Nièna, le Major Seydou Coulibaly, qui s’est rendu sur les lieux afin de contacter les faits. Il était accompagné par le 1er adjoint au Maire, Mamadou Traoré et le chef de poste vétérinaire, Seydou Traoré.

Cette affaire défraye aujourd’hui la chronique à Nièna, plus précisément dans le village de Menkolila. Le 9 décembre dernier, les autorités, après plusieurs plaintes de la population suite au vol de leurs ânes, ont découvert un crâne, des pattes et des intestins d’âne en pleine brousse. Il se trouve donc que les ânes volés ont été tout simplement égorgés.

