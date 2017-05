Depuis quelques mois, les utilisateurs du service de transfertmon√©taire d’Orange Mali se plaignent d’un syst√®me d’arnaque sur ler√©seau. Avertis, l’Inspecteur Abdoulaye SINABA et ses collaborateursde la BIJ entament les investigations. Apr√®s plusieurs mois d’enqu√™te, le lundi pass√©, ils finissent par mettre la main sur Mohamed MA√ŹGA,l’un des membres de la bande d’arnaqueurs. Les limiers de la BIJ l’ontarr√™t√© devant un guichet d’Orange Money √† SANGAREBOUGOU, √† un momento√Ļ il tentait de soutirer de l’argent √† un guichetier.

COMMENT LES ARNAQUEURS PROCEDENT ?

D’abord, les arnaqueurs envoient un SMS par hasard √† un utilisateur duservice Orange money. Dans lequel ils font croire √† la victime qu’il are√ßu de l’argent. Voil√† un exemple de SMS “D√©p√īt de 10.000 FCFA effectu√© par 94979134. Votre nouveau solde est 10.000 FCFA. ID : CI170319. 1821. A98428.OFM MALI”. Puis, ils appellent le destinateur pour lui dire qu’ils ont envoy√© de l’argent dans son compte orangemoney par erreur et lui demandent de le rembourser. Mais, en r√©alit√©il n’y a qu’un copi√©-coll√© que tu as re√ßu et non l’argent vrai. Enfin,ils se rendent dans un guichet d’orange money pour r√©cup√©rer l’argent non envoy√© par lequel ils vous ont escroqu√©. C’est-√†-dire que leur op√©ration ne peut r√©ussir que lorsque le destinataire poss√®de del’argent dans son compte ou s’ils parviennent √† le convaincre.

Apr√®s plusieurs forfaits de ce genre avec les particuliers, les arnaqueurs changent de cible. Depuis quelques mois, leurs nouvelles cibles √©taient les guichetiers d’Orange Money. Avec ces derniers,Mohamed MA√ŹGA se rendait directement dans les guichets. D’abord, illes fait savoir que son oncle doit lui envoyer de l’argent via orange money mais que lui-m√™me ne poss√®de pas de t√©l√©phone. Ensuite, ildemande au guichetier de communiquer leur num√©ro √† son oncle pourqu’il puisse lui envoyer l’argent. Pendant ce temps apr√®s, le m√™me faux SMS de d√©p√īt d’argent tombe dans le t√©l√©phone du guichetier. Parmanque de vigilance, le guichetier lui donne la somme indiqu√©e dans le message.

D’ailleurs, c’est √† un de ces moments que Mohamed MA√ŹGA essayant de soutirer de l’argent √† un guichetier d’Orange Money avec le m√™me modusvivendi ci-dessus que les limiers de la Brigade d’Investigation Judiciaire l’ont intercept√©.

En ce moment, l’Inspecteur Abdoulaye SINABA et ses collaborateurs recherchent activement les complices de Mohamed MA√ŹGA. Ils demandent √† la population de garder la vigilance.

En attendant que ses complices soient arr√™t√©s, Mohamed MA√ŹGA attend le jour de son jugement au fond des cages de la Brigade d’Investigation Judiciaire.

La seule chose qu’il faut toujours garder √† l’esprit est que l’√©metteur d’un message de d√©p√īt d’argent dans votre compte Orange Money est uniquement Orange Money et non un num√©ro de t√©l√©phone.

Sory Ibrahim TRAORE