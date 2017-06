Il nous revient que le dimanche 18 juin 2017, le campement Kangaba, situé à 5 km du quartier de Niamana, périphérie de Bamako, dans le village de Dougourakoro, arrondissement de Baguinéda, cercle de Kati, région de Koulikoro a été, en début d’après midi attaqué par des individus armés.

Nos forces spéciales et des éléments de la force française Barkhane alertés ont bouclé la zone. Plusieurs de nos forces convergent vers ce campement fréquenté par des maliens nantis et surtout des occidentaux. Lieu idéal de repos par ces temps de canicule, le campement appartenant à un européen est un lieu assez fréquenté à cause de ses bungalows climatisés et le climat doux que l’on ne trouve à Bamako. Le cadre est idéal pour se reposer ou pour étudier. Au moment ou nous bouclons aucune précision sur l’identité des deux victimes.

La rédaction