Ce nouveau système s’appelle “Flasher un compte bancaire”. Il est utilisé aujourd’hui par des bandits de grands chemins. Et leur cible, ce sont bien les grandes sociétés de commerce de la place, comme cette Société de distribution des produits d’huile de moteur et de savons qui vient d’être victime de cette nouvelle pratique. Et le grand magasin de livraison de la société se trouve en Commune II du district de Bamako.

Dans la journée du 14 juillet dernier, un certain Mohamed, l’un des partenaires d’une grande société de distribution de la place (il travaille en tant qu’intermédiaire) a reçu un coup de fil d’un certain Oumar Diarra de Koutiala. Il s’agissait d’une grosse commande portant sur plusieurs cartons de savon et des bidons d’huile à moteur dont la valeur marchande est estimée à plus de 50 millions de Fcfa. Par cet appel téléphone, Mohamed, visiblement très heureux d’avoir effectué un très bon marché, informe son patron de cette commande. Pour mener à bien cette affaire, un certain Oumar Diarra demande le compte bancaire du fournisseur pour qu’il puisse effectuer le transfert de l’argent. Comme c’était un week-end, les escrocs ont envoyé des documents de transfert dans la boite email du patron de la Société ciblée, comme quoi le compte était bon. Il s’agit bien de bordereaux de versements en bonne et due forme au niveau de la Bank Of Africa et d’Ecobank-Mali avec des cachets. Malheureusement, ce ne sont que de faux documents. C’est trois jours après que la Société se rendra compte qu’elle vient d’être victime d’une escroquerie car l’argent n’est jamais tombé dans le compte. “Après vérifications, mon patron m’a appelé pour me dire que cette affaire est une véritable escroquerie. Ce fut une grande surprise pour moi, puisqu’il m’avait dit que tous les documents de versements sont bons. C’est ainsi que j’ai décidé de faire le tour de Bamako afin de chercher nos marchandises. Finalement, j’ai porté plainte au niveau du 13ème Arrondissement afin qu’il puisse mettre la main sur les escrocs. Dieu faisant bien les choses, j’ai été informé que des véhicules transportant des cartons et des bidons d’huile ont été vus vers Kalabancoro. Il s’agissait de 4 véhicules bien chargés. Les marchandises ont été vendues à un grand opérateur économique de la place, du nom de Soumaïla Gagoye. C’est ainsi que les limiers du 13ème Arrondissement ont saisi les marchandises avant de les conduire au Commissariat” nous a précisé Mohamed.

Il faut préciser que le Commissaire Ibrahim Togola et ses éléments enregistrent aujourd’hui beaucoup de plaintes concernant cette nouvelle pratique des escrocs dont le mode opératoire, une fois les marchandises entre leurs mains, se compose de trois étapes pour tenter de brouiller les pistes. D’abord, le transport des marchandises avec des véhicules de livraison, puis avec des sotramas qui entrent dans la danse et enfin les véhicules propres des escrocs qui prennent le relais pour faire disparaitre les marchandises volées. C’est pourquoi beaucoup de chauffeurs de véhicules de livraisons ont été leurs victimes et se retrouvent en prison. Depuis lors, le syndicat des véhicules de livraisons veille au grin afin de protéger ses chauffeurs.

A.B. HAÏDARA