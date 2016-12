Welcome! Log into your account

En tout cas, l’arrestation de ces voleurs de bétail prouve à suffisance que le Commissariat du 13ème Arrondissement est très engagé dans la lutte contre le grand banditisme. Ce coup s’ajoute à d’autres grandes opérations de la semaine dernière, avec le démantèlement d’un réseau international de trafic de faux or et la saisie de munitions sur un militaire de l’armée de l’air qui les destinait à un civil à Niono. C’est dire que d’autres grandes opérations sont en perspective, surtout à l’occasion de cette fête de fin d’année.

En fait, ces voleurs avaient pillé un troupeau avant de disparaitre avec des animaux composés notamment de plusieurs bœufs et moutons. Et ces animaux étaient destinés à la vente dans certains marchés de la capitale dont le marché de bétail de Niamana. C’est aux environs de cette localité que les limiers du 13ème Arrondissement ont mis la main sur ces voleurs, qui ont reconnu avoir pillé le troupeau à Nioro du Sahel. Selon nos informations, le propriétaire du troupeau devait effectuer le déplacement à Bamako, le mercredi dernier.

You are going to send email to