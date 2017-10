Dans notre parution du jeudi 5 octobre dernier nous titrions « clinique de l’espoir : le couloir de l’avortement ! ». Commenté par nos confrères de la radio Renouveau FM, l’article a crée la panique dans la clinique. Et pour cause, interpellé par un auditeur, l’adjoint au promoteur de la clinique a joint votre serviteur au téléphone pour savoir ses sources. Dr A N, comme c’est de lui qu’il s’agit a affirmé que la direction est surprise par cette nouvelle. Selon lui, la hiérarchie n’est ni de près, ni de loin impliqué dans cette pratique qui déshonore la structure sanitaire. Qui sont donc les vrais auteurs ? A ses dires, la direction ne se reproche de rien et n’est ni de près ou de loin au courant de ce phénomène. La direction de la clinique de l’espoir entend ouvrir une enquête à l’interne pour faire paraitre toute la lumière sur cette affaire, a laissé entendre A.N. Pourquoi le promoteur refuse de parler. Que cache-t-il ? De toutes les manières, un contrôle digne de ce nom s’impose pour démanteler ce réseau d’assassins qui se cachent derrière la blouse blanche.

Jean Goïta