Les faits se sont déroulés à Sébénicoro le vendredi 19 mai 2017 vers 11 heures, en pleine journée à 50 mètres du Commissariat de police du 9ème arrondissement. Selon les témoignages que nous avons pu obtenir auprès des observateurs de la scène, il paraît que le jeune homme était arrêté au bord du goudron, une Sotrama venant de la ville pour Bankoumana et l’apprenti aurait demandé au jeune homme s’il devait partir à Bankoumana. Nous n’avons pas entendu la réponse du jeune homme. Au cours de ce bref échange entre le jeune homme et l’apprenti, à notre grande surprise, nous avons vu que l’apprenti a violemment piqué le jeune avec un couteau au niveau de sa poitrine, et pris la clé des champs, les gens ont tenté d’arrêter la sotrama, le chauffeur nous avait promis de bien garer son véhicule et quelques minutes plus tard, lui aussi a disparu avec le véhicule avant l’arrivée des policiers. Ces témoignages recueillis nous a apparut flous, nous avons jugé nécessaire d’approcher les policiers présents sur les lieux. Selon leurs témoignages, qu’au moment de l’acte qu’ils étaient au bureau une personne est partie nous informer qu’un apprenti vient de poignarder un jeune homme. Sans plus tarder nous – nous sommes rendues sur les lieux. A notre arrivée, on nous a informé que le chauffeur et son apprenti ont pris la fuite. Pour le moment, nous ne disposons pas suffisamment d’informations sur l’identité du jeune poignardé, ni le chauffeur et son apprenti.

Il est incompréhensible que ceux qui ont assisté à la scène, n’aient pas pu arrêter l’apprenti, ni le chauffeur encore moins prendre le numéro matricule du véhicule.

Que le Tout Puissant sauve notre pays !

Y. MARIKO