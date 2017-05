Les jeunes du quartier de Banankabougou en commune sont excédés par des pratiques pas très catholiques de certains fonctionnaires de police du 7ème arrondissement.

La jeunesse s’apprêterais à en découdre avec ces agents qui patrouillent dans la zone entre 18 heures et 20 heures. Il s’agit bien d’éléments du poste qui, dans une voiture pick up viennent se positionner à côté du lycée Ibrahima Ly aux environs et rackettent à l’insu du premier responsable du commissariat, les paisibles citoyens .

Le jeune commissaire du 7ème arrondissement est-il au parfum de ce qui se passe à quelques 800 mètres du domicile de son camarade de Banankabougou ? En tout cas, la jeunesse de ce quartier se prépare à un affrontement. Les automobilistes, motocyclistes, les piétons et ceux qui fréquentent cette voie, qui part du lycée Ibrahima Ly vers l’école publique de Banankabougou sont sifflés et rançonnés par ces agents. Tous les deux jours ils se postent au même endroit et entre 18 h et 20 h. En fait ces agents qui auraient pu patrouiller entre minuit et sécuriser les personnes et leurs biens ont une autre conception de leurs missions.

Il faut vite éteindre le feu qui couve lentement mais surement ici. Notre rôle est d’alerter la hiérarchie afin que les uns et les soient rappelés à l’ordre. A bon entendeur salut.

Youma