Suite aux différents interrogatoires de la Brigade de recherches du sixième arrondissement commandée par l’Inspecteur Fousseyni Tangara dit “Japon “, Soubasakassi a lâché le nom de ces différents complices. Il s’agit de Salif Diallo et Souleymane Koné. Le mode opératoire de cette bande, comme l’a rappelé son chef, était tout simple : n’ayant pas d’arme à feu pour eux-mêmes, ils partaient louer un pistolet automatique à Quinzambougou auprès d’un certain Rasta, à 25 000 Fcfa le jour. Il se trouve que le prix de l’arme est déduit des objets volés ou braqués. Une descente policière effectuée dans le domicile de Rasta a été infructueuse car n’ayant permis de mettre la main sur l’intéressé qui aurait disparu des écrans radars.S’agissant des deux complices du chef de gang, ils ont été à leur tour interpellés. Tout porte à croire, que déférés au parquet, ils vont méditer sur leur sort à la prison centrale de Bamako, en attendant leur jugement. K.THERA

C’est un joli coup de filet que viennent de réaliser les limiers du sixième arrondissement avec le démantèlement de la bande à Bassirou Coulibaly, plus connu sous le nom de Soubakassi. Cette bande aurait été citée dans plusieurs braquages et vols à main armée dans la capitale des trois caïmans. Le nommé Soubakassi, sachant que les limiers du sixième arrondissement et plusieurs commissariats étaient à ses trousses, aurait trouvé refuge à Kayes avant de regagner récemment la capitale pour recommencer de plus belle ces attaques. Cependant, il nous revient que c’est au cours d’une opération qu’il a été interpelé par les policiers de la Brigade de recherches du sixième arrondissement. Il était en possession d’un pistolet automatique de fabrication artisanale.

