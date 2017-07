A peine âgée de 14 ans, Aminata Koné, aide-ménagère de son état, se trouve entre la vie et la mort à l’hôpital du Mali où elle a été admise il y a quelques jours. En effet, cette innocente a été battue à mort et brûlée par sa patronne et son fils (qui sont aux arrêts au 13e arrondissement) pour des banalités inexplicables. Finalement, elle est décédée hier jeudi.

Arrivée de Nononko dans le cercle de Niono pour faire un peu fortune en vue de se constituer un trousseau de mariage, Aminata Koné a eu la malchance de tomber entre les griffes d’une “patronne criminelle” du nom de Mama Koné, une Ivoirienne résidant à Kalaban ACI. Après 6 mois de servitude et de maltraitance, Aminata Koné a été battue à mort et brûlée par Mama Koné et son fils pour le motif qu’elle est sortie de la cour pour aller demander le briquet d’un mécanicien afin d’allumer le feu de cuisine. Chose que Mama Koné n’a pas pu supporter. Elle et son fils se mirent à frapper Aminata à mort. Et comme si cette supplice ne suffisait pas, ils lui brûlèrent des parties de son corps (voir photos).

Après leur forfait, ils allèrent confier Aminata Koné à un charlatan du nom de Kamaté pour la traiter en prétextant que la fille a le diable “djinn”. Et ce dernier la garda chez lui pendant plus de 20 jours, jusqu’à ce que la petite, bien que vivante, était en état de décomposition causée par les brûlures. Et pour camoufler leur crime, Mama Koné dira à Bakary Koné (le père d’Aminata) qu’à la suite d’une petite correction, Aminata Koné ne se sentait pas bien et qu’elle l’a confiée à quelqu’un pour le traitement. C’est ainsi que, pris de panique, le père a décidé de venir voir l’état de sa fille à Bamako.

A la découverte de sa fille, Bakary Koné a failli perdre connaissance car Aminata était méconnaissable et mourante. C’est ainsi qu’il appela un taxi pour l’amener à l’hôpital. A la vue de l’état de la fille et informé des circonstances, le taximan refusa d’embarquer la fille et convaincra le père (un broussard qui ne sait rien du droit) d’appeler la Police. Arrêté, le charlatan dénoncera ensuite Mama Koné qui sera à son tour arrêtée, en même temps que son fils, par les éléments du Commissaire du 13e arrondissement le mardi 25 juillet dernier. Le trio infernal se trouve au 13e arrondissement pour les besoins des enquêtes, avant de remettre ces trois criminels entre les mains des autorités judiciaires.

C’est en état de décomposition et comateuse qu’Aminata Koné a été admise à l’hôpital du Mali. A sa vue, les docteurs croyaient qu’elle était déjà morte. Mais quand ils ont commencé à la nettoyer, elle a émis de petits cris. C’est comme ça qu’ils seront rassurés qu’elle était encore vivante. Elle sera vite prise en charge par les services des urgences et le Service social de l’hôpital du Mali pour des soins intensifs. Car, aux dires des docteurs, à cause du manque de traitement, elle avait des escarres (plaies infectées) et des nécroses dans le corps. Malheureusement, elle a rendu l’âme.

Le pronostic vital d’Aminata compromis

“Quand on l’amenait à l’hôpital, elle avait des asticots (vers et larves) dans le corps. Car elle a une brûlure de 100 % et au 3e degré. Son pronostic vital était compromis, vu son jeune âge, 14 ans, et vu la profondeur des brûlures associées à l’infection et à la dénutrition. C’est un cas d’acte criminel qui ne doit pas rester impuni. C’est aussi une utilisation abusive des enfants”, nous a confié un des médecins soignants, ému et très révolté par l’état de la petite Aminata.

Arrêtée, Mama Koné médite sur son sort au commissariat du 13e arrondissement en attendant d’être déférée à la prison centrale. Les autorités du pays sont interpellées par rapport. Car les parents de Mama Koné sont entrain de tout faire pour qu’elle soit libérée. Et une fois en l’air libre, elle risque de disparaître dans la nature.

Siaka DOUMBIA