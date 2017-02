Il n’est pas bon aujourd’hui d’être un client de la BDM-SA. Et pour cause, il faut une journée entière pour être en possession de son dû à cause de l’insuffisance criarde au sein de cette institution financière.

Cette situation n’est pas nouvelle à la Banque de développement du Mali. En effet, depuis quelques années beaucoup de cadres ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Inversement, il n’y a pas eu de recrutements, donc pas assez d’agents pour faire le travail. Conséquence : le travail est lent dans la presque totalité des agences centrale et secondaires de l’établissement.

La semaine dernière, à Korofina où se trouve une agence de la BDM-SA, il n’était pas bon être client. “Nous ne sommes pas à la fin du mois pour dire qu’il y a les salaires. Vous pouvez le constater vous-mêmes”, nous a confié un usager, furax contre le système.

Le constat était amer, une foule faisait la queue-leu leu derrière un seul guichet pour attendre désespérément son argent. Et pourtant des guichets étaient ouvrables une seule dame travaillait et des stagiaires qui ne jouissent d’aucune autorité ne faisaient qu’aider des gens à remplir leurs chéquiers.

Le lundi dernier, à l’agence sise à l’église de Bamako Coura, c’était également la tristesse et la désolation. Une vieille dame assise par-là et un vieillard goguenard attendaient leur tour d’être appelés. On pouvait apercevoir là aussi plus de quatre guichets ouverts mais personne pour soulager le client.

Haïdara, le nouveau PDG de la BDM est interpellé à plusieurs titres pour tenir compte des préoccupations de ses clients. Ne dit-on pas que le client est roi ? Si elle ne veut pas que les clients se tournent vers d’autres banques plus respectueuses, il urge, pour la BDM-SA, de parer au plus pressé.

A suivre…

Abdourahmane DOUCOURE