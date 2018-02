Selon le ministère de la sécurité, un homme a été mortellement touché mercredi soir, dans le braquage d’un bureau de transfert d’argent et de changes aux Halles de Bamako sis à Sogoniko. C’est aux environs de 20 heures que quatre hommes lourdement armés et non encore identifiés ont fait irruption dans le bureau de changes Abdoul Salam Sawadogo situé au marché les halles de Bamako Felix Houphouet Boigny. Après des tirs nourris en l’air pour tenir en respect leurs victimes, les braqueurs, ont dévalisé la boutique et tué un agent qui a voulu se sauver avant la fin du braquage.

Commentaires via Facebook :