Accusé de vol de bétail, Mary Bolly (né en 1983 et éleveur de son état) a été jugé d’abord en première instance à Banamba et condamné à 5 ans de prison. Il fera appel de cette condamnation car il prétend qu’il n’est pas le voleur du bétail. Après deux ans de prison, il a comparu le lundi 5 juin 2017 devant la Cour d’appel de Bamako.

Cette affaire de vol de bœuf est une affaire compliquée et à faire dormir debout. En effet, trois personnes sont impliquées dans cette histoire : Mary Bolly, Modibo Diallo et Modibo Coulibaly. Dans ses explications, l’accusé, Mary Bolly, dira que c’est Modibo Diallo qui a été intercepté avec le bœuf qui avait été loué à Modibo Coulibaly. C’est ce dernier qui aurait vendu l’animal. Et que lui, Mary, n’a rien à voir dans cette affaire de bœuf.

Interrogé à son tour par le président de la Cour sur ce qu’il sait de l’affaire, Modibo Diallo, quant à lui, dira qu’il a acheté le taureau à 200 000 Fcfa avec Mary Bolly. Mais il s’est trouvé que le bœuf avait été volé. Dans son témoignage, Bakoré Nimaga (55 ans, tuteur de Modibo Diallo) expliquera que le bœuf lui a été donné par Modibo Diallo en échange d’un autre taureau. Et il s’est trouvé que le taureau de Modibo Diallo était un taureau volé qui a fait 3 mois dans sa cour.

Appelé à la barre, Modibo Coulibaly, cultivateur de son état, dont sa date de naissance sur sa carte d’identité est 1942. Mais sur sa carte Nina, il est né en 1979. Ce qui embrouillera un peu le président de la Cour qui lui demandera qui lui a délivré ses pièces. Cette question restera sans réponse. A ses dires, quand il est revenu d’un voyage, il a trouvé l’animal en question sous son hangar. Et il a demandé à Mary Bolly à qui appartenait le bœuf avec lequel il a labouré son champ. C’est après les travaux champêtres que Modibo Diallo est venu récupérer l’animal de la part de Mary Bolly. Ce qui sera démenti par Bolly qui a prétendu que c’est Modibo Diallo qui l’a informé que le bœuf s’est échappé de chez Modibo Coulibaly. Ce qui a été confirmé par Modibo Diallo et Modibo Coulibaly. “Après avoir passé deux ans en prison, je n’ai plus peur de rien. Donc, il ne me sert à rien de mentir. Et je ne peux pas mentir”, a déclaré Mary Bolly qui faisait pression sur Modibo Diallo pour qu’il dise la vérité à la Cour. Confondu avec la question d’un assesseur, à savoir si les trois protagonistes se connaissaient, Mary Bolly resta muet.

Souleymane Sow, un témoin qui n’a rien vu, rien entendu

Après avoir juré de dire la vérité, rien que la vérité, Souleymane Sow qui ne connaît pas son âge et qui selon sa carte d’identité est né en 1957, indiquera qu’il n’est au courant de rien par rapport à cette affaire. Il dira qu’il n’a rien entendu et rien vu de cette affaire. A la question du président de la Cour de ce qu’il pense de l’arrestation de Mary Bolly, il répondra que c’est Mary qui l’a accusé d’être au courant de cette affaire. Ses propos feront rebondir Mary Bolly qui affirmera que Souleymane Sow est au courant de cette affaire du début à la fin. Et qu’il a lui-même aidé à attraper le bœuf. Et que la femme de Souleymane peut en témoigner. “Souleymane est en train de mentir devant vous aujourd’hui. Sinon l’histoire s’est passée à ses pieds. Et s’il ne dit pas la vérité ici-bas, il la dira à l’au-delà”, a déclaré Mary Bolly.

A la question si Souleymane Sow a déjà fait la prison, Mary Bolly répondra qu’il a échappé à la prison en prenant la fuite. Sinon, qu’ils ont tous déjà fait de la prison.

Dans son intervention, l’avocat de Mary Bolly soulignera que c’est un certain Dramé (griot de son état) qui a accusé Mary Bolly d’être le voleur et qui aurait vendu le bœuf en question. Ce dernier ne se présentera pas au procès pour confirmer ses dires. Malgré qu’il ait nié les faits, Mary sera condamné à 5 ans de prison. Et l’avocat de dénoncer ce procès mal tenu à Banamba. Il reviendra sur les propos de son client qui, pour lui, est un innocent. Il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement de Banamba et de déclarer son client non coupable. Le délibéré est prévu pour le lundi 3 juillet 2017. Affaire à suivre !

Siaka Doumbia