Dans la commune rurale de Kalaban-coro, il est très difficile de passer une simple journée sans entendre l’écho de vol de moto. Les commanditaires de ces actes ne sont pas que des hommes, certaines jeunes filles en sont actrices. Timè Timbely, une jeune fille de 18 ans, originaire de Mopti, célibataire et mère d’un garçon, est arrêtée ce samedi 26 août 2017 par le commissariat de police de ladite commune.

Elle est spécialiste dans le vol de motos avec une stratégie inédite. Ses victimes sont très nombreuses et avant son arrestation, le commissariat a reçu plusieurs déclarations émanant de ses victimes. Même si elle a des complices invisibles, elle opère seule sur le terrain. Sa manière d’arnaquer est claire ; elle se renseigne beaucoup sur la personne qu’elle vise : son travail, son nom et son entourage et elle utilise toujours le nom d’un ou d’une proche pour réussir son opération .Parmi ses victimes, nous allons seulement citer six cas.

Parlant du premier cas déclaré au commissariat, la victime est un jeune homme qui a vécu l’évènement malheureux devant le studio de son ami, un lieu servant de grin. Arrivée auprès d’eux, l’arnaqueuse aurait appelé le propriétaire du studio par son nom et lui aurait demandé de l’accompagner dans une famille proche avec sa moto, mais celui-là l’a fait savoir qu’il n’a pas de moto .Elle aurait ainsi proposé au propriétaire de la moto, l’ami du photographe, qui a accepté de l’accompagner. Arrivée dans une famille, elle aurait fait savoir au jeune homme que la famille était la leur, lui donna une chaise pour qu’il s’assoie avant qu’elle ne parte appeler sa copine dans le carré avec la moto ; proposition que le jeune homme a accepté. C’est ainsi qu’elle serait sortie avec la moto et ne serait plus revenue .La victime n’a compris l’arnaque qu’après avoir demandé les membres de la famille qui affirment ne pas connaitre la jeune fille .Elle leur a juste demandé une chaise pour qu’elle se repose.

Le deuxième cas s’est passé lors d’une cérémonie de mariage à Kalaban –Coro Koulouba .Elle aurait demandé à un motocycliste de l’accompagner dans leur famille pour qu’elle change ses habits. Elle a dirigé le bonhomme vers une famille inconnue. Elle entre dans la famille et sort avec une chaise comme le premier cas. Elle lui dit qu’elle part récupérer la clé de sa chambre avec sa mère qui se trouve non loin de la famille. Le jeune s’est assis. Elle sort avec la moto pour ne plus revenir.

La troisième victime de Timè Timbely est une jeune fille du nom de Habi. Elle s’est beaucoup renseignée sur Habi et ses amies. Sachant que Habi gare sa moto dans la grande famille avant d’aller chez elle les nuits. Timè Timbely utilise le Nom d’une amie à Habi pour voler sa moto en présence des parents de la pauvre fille parents.

Le quatrième cas, la victime est le neveu d’un ministre qui loge à Kalaban-coro Adekène. Elle a fait savoir à la femme du ministre que sa patronne, une femme que l’autre connait, veut une moto pour l’accompagner au marché. L’épouse du ministre ordonna à son neveu de l’accompagner, chose faite. Au marché, l’arnaqueuse entre à l’intérieur et renvient bredouille mais accompagnée d’un petit garçon qu’elle a présenté au motocycliste comme le fils de sa cliente absente. Ainsi, elle aurait demandé au jeune de la donner la moto pour qu’elle aille prendre ses marchandises chez sa cliente avec le petit .Elle a ainsi déposé le petit garçon pour s’en aller avec la moto.

Le dernier cas déclaré au commissariat est celui de la famille d’un enseignant à kalaban-coro Adekène. Elle a non seulement volé la moto de l’enseignant qui a voulu l’arranger mais aussi une tablette de l’amie à la fille de l’enseignant à Garantibougou. Cette fois-ci, elle s’est présentée comme la petite sœur d’une dame qui loge dans la même cour que l’enseignant. Elle aurait fait savoir qu’elle vient de Sikasso et qu’elle voudrait qu’une d’entre les deux filles présentes l’accompagne au carrefour de garantiguibougu. Les filles ont ainsi proposé à leur papa qui a ordonné à la plus jeune de l’amener. Arrivée à Garantiguibougou, elle présente une famille comme la leur et fait asseoir la jeune fille devant le portail avant d’aller prendre la tablette de l’amie à la jeune fille à son nom. Elle s’est ainsi enfuie avec la moto et la tablette.

Nous signalons que ces six personnes ne sont pas les seules victimes de mademoiselle Timbely.

Il faut noter que Timè Timbely a des complices pour le moment inconnus .Elle serait en train de travailler avec un homme qui la donne entre 40 000 F CFA et 50 000 F CFA après la vente de chaque moto volée. Nous allons taire les noms de ces complices pour permettre aux braves agents du commissariat de police de Kalaban-coro de continuer les enquêtes pour pouvoir les arrêter.

L’inspecteur Aboubacar Traoré, chargé du dossier nous a confiés que la procédure sera accélérée pour que Timè Timbely, l’arnaqueuse soit devant le juge ce lundi 28 août 2017.

Affaire à suivre

B. Guindo