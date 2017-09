Interpellé le jeudi 07 septembre par le tribunal de première instance de la commune IV, l’ancien maire de la commune rurale du Mandé, Mamourou KEÏTA du parti Adema/PASJ, a été immédiatement placé sous mandat de dépôt. Pour l’instruction du dossier, il a été déféré à la prison centrale de Bamako. Mais, il nie son implication et se défend d’avoir annulé la décision de vente des parcelles.

L’ancien maire de la commune rurale du Mandé, Mamourou KEÏTA dit Mamourouba, est rattrapé par la justice. Il est accusé par le tribunal de première instance de la commune IV d’avoir ordonné la réattribution de plus de 100 parcelles à un opérateur économique dénommé Ali CAMARA. Ceci, malgré l’annulation par l’administration du décret de retrait des parcelles non mises en valeur par leurs propriétaires. Créant ainsi dans sa commune, une très grande confusion entre les nouveaux et les anciens propriétaires des parcelles.

L’affaire se déclenche dans la semaine de la fête de Tabaski. Selon les sources proches du dossier, il éclatera suite à une plainte déposée au camp I de la gendarmerie par un Colonel des Forces armées de notre pays pour vente illégale de sa parcelle sise à Mamaribougou par M. Aly CAMARA.

Après les vérifications et les confrontations des documents, les gendarmes du camp I arrêtent l’opérateur économique M. Aly Camara et le chef de quartier de Mamaribougou pour la vente d’une parcelle, déjà attribuée et avec un titre foncier de surcroît. Les deux interpellés donnent le nom du maire principal de ladite commune comme celui qui leur a vendu les notifications des parcelles retirées.

Aly Camara est un opérateur économique très populaire dans la commune rurale du Mandé. Son activité principale est la vente des parcelles à usage d’habitation. Dans son interrogatoire à la gendarmerie, il avouera d’avoir payé plus de 100 autres notifications de terrain, en raison d’un million de franc CFA par parcelle, avec le maire principal au moment des faits, M. Mamourou KEÏTA.

Par contre, le maire se défend et affirme avoir annulé la décision de vente des notifications des parcelles déjà attribuées. Il déclare que les signatures apposées sur les notifications des parcelles ne sont pas de lui. ”On a imité ma signature ”, se défend-il. En attendant la fin de l’instruction du dossier par le juge en charge, Mamourou KEÏTA et ses complices sont enfermés à la prison centrale de Bamako Coura.

La commune rurale du Mandé se situe à la périphérie du district de Bamako. Elle est composée de 27 villages. Le quartier de KANADJIGUILA est le chef lieu de la commune. Et, elle se trouve au Nord Ouest derrière le quartier de Sébénikoro.

La commune a la réputation d’être un terrain de prédilection des spéculateurs fonciers. En tout cas, l’arrestation de l’ancien maire de la commune soulève un vent de panique chez eux.

Sory Ibrahim TRAORÉ