Welcome! Log into your account

Il y a eu plus de peur que de mal. L’expertise effectuée sur la fille par les médecins de l’hôpital du Mali a révélé qu’elle n’avait pas subit de blessure suite à cette tentative de viol. Dans leur fuite, les agresseurs ont emporté 1 tablette Ipad, 3 portables, 1 bracelet et autres petits objets.

Dans la nuit du dimanche au lundi 30 Janvier 2017 vers 3 heures du matin, deux individus non encore identifiés se sont introduits avec armes au domicile de Moussa Diakité, sis à Missabougou en Commune VI, agent de protocole au siège de l’Adema-PASJ. Les malfrats ont braqué ses sœurs, nièces, filles et petites filles en les menaçant de les abattre si jamais elles venaient à crier.

You are going to send email to