Le vendredi soir des informations sur les réseaux sociaux évoquaient la détonation d’engins explosifs devant le domicile de notre doyen, le journaliste Daouda TEKETE. Nous avions pu recueillir la version de M. Teketé lui-même sur cet incident, qui fut maitrisé sans dégâts par des forces spécialisées en la matière.

Au domicile de notre confrère, le premier constat qui se dégage est le fait que tout est calme et impossible de voir ou de constater un moindre impact de l’explosion des colis suspects. Après avoir fait le tour de la cour c’est juste au pied de l’arbre que nous avions pu trouver deux gants blancs des démineurs. Par la suite, le doyen Daouda Téketé nous explique ce qui s’est passé réellement. « Ma famille et moi avons connu une situation très inquiétante. J’ai en effet été informé aux environs de 20h du dépôt de deux sacs au pied de l’un des arbres que j’ai planté tout autour de ma maison. Aussitôt, j’ai alerté le commissariat de police du 14ème arrondissement » a-t-il dit. Une fois arrivé sur les lieux les éléments du 14ème arrondissement, après avoir bouclé toutes les issues, informent les forces spécialisées en déminage. Ainsi, celles-ci arrivent à neutraliser les colis suspects aux environs d’une heure du matin. « Une forte déflagration s’en est suivie. A l’issue de cette opération le commissaire adjoint du 14ème arrondissement m’a informé que les colis contenaient une arme, des munitions et d’autres objets pouvant nuire que je tais pour des raisons d’enquête » nous a révélé M.Téketé. Avant de lancer un appel aux populations : « Par ces temps d’insécurité, j’attire l’attention de la population sur la nécessaire vigilance et surtout sur la réactivité d’informer à temps qui de droit. En effet, des riverains m’ont affirmé avoir vu les colis deux jours avant que je ne sois informé. »

Après le domicile de la présidente de la Cour constitutionnelle et celui de notre confrère dont des armes et munitions ont été découvertes aux alentours de leurs domiciles, doit-on écarter l’hypothèse d’attentat ciblé ?

En tout état de cause, des pistes méritent d’être explorées pour déterminer le vrai mobile de ces poseurs d’engins explosifs.

Bokoum Abdoul Momini