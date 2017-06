Le Commissariat du 13ème Arrondissement dirigé par Ibrahim Togola vient de démanteler un réseau de vol de véhicules. Les limiers ont saisi 6 véhicules volés de marque Mercedes 190 ou Série C et des Prado. Six bandits dont un porteur d’uniforme du nom de Drissa Traoré (il est de la promotion 2008 de la gendarmerie) ont été également arrêtés.

‘il y a aujourd’hui un Commissariat de police qui empêche les bandits de grand chemin d’opérer à Bamako et alentours, c’est bien celui du 13ème Arrondissement. En effet, le jeune Commissaire Ibrahim Togola et ses hommes se battent nuit et jour pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Ils ne cessent de démanteler des réseaux de banditisme. Leur dernier fait d’arme remonte à la nuit du lundi au mardi 13 juin 2017. Cette nuit, suite à une information sur un réseau de vol de véhicules opérant à Bamako et environs, le Commissaire Ibrahim Togola a déployé ses éléments de la Brigade de recherche sur le terrain afin de mettre la main sur ces bandits. C’est ainsi qu’ils ont découvert une cour derrière Sénou, qui servait de fief de la bande. C’est là, exactement, que tous les véhicules volés sont garés.

Après avoir planifié leur stratégie, les limiers ont interpellé deux bandits sur les lieux et deux véhicules de marque Mercedes 190. Coincés, les deux malfrats ont dénoncé des complices. En remontant le fil, les limiers ont mis la main sur 4 autres bandits avec 4 véhicules dont des Mercedes et des Prados. Et le hic, dans le réseau des malfrats, il y a un porteur d’uniforme. Il s’agit d’un sergent-chef de la gendarmerie du nom d’Drissa Traoré de la promotion 2008.

Les malfrats arrêtés opéraient sous la couverture du gendarme Drissa Traoré. Il profitait de son statut de porteur d’uniforme pour faire tourner le réseau. Selon nos informations, Drissa Traoré n’en est pas son premier coup. Il a des antécédents similaires. Raison pour laquelle, il est connu dans les archives de la police. Du coup, il a été mis à la disposition du service judiciaire du Camp 1 de la gendarmerie.

Il est nécessaire de préciser qu’après leur forfait, les bandits amenaient les véhicules volés dans leur fief à Sénou où ils les trafiquaient en changeant couleurs et plaques d’immatriculation. Il s’agit généralement des plaques étrangères dont la plupart sont de la Mauritanie. Une façon de tromper la vigilance des clients sur l’état des véhicules. Une fois ce travail fini, ils commencent à écouler ces voitures à des particuliers.

Selon nos informations, après le démantèlement du réseau, deux véhicules de marque Prado auraient quitté Bamako pour d’autres destinations, notamment Kayes et la Côte d’Ivoire avec des laissez-passer, en vue de leur vente. La question qui se pose est de savoir comment les bandits se procuraient-ils ce précieux sésame ?

En tout cas, les enquêtes de la police se poursuivent afin de mettre la main sur tous les bandits de ce réseau et leurs complices.

A.B. HAÏDARA