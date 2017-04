Dans la soirée du samedi, dans les environs de 16 heures, heure locale, la brigade de recherche du nouveau commissariat de Kalabancoro a effectué une descente policière en plein cœur de l’ancien marché de Kalabancoro et mis la main sur au moins 31 malfrats.

La descente a permis de mettre la main sur une grande quantité de chanvre indien et d’un pistolet automatique de fabrication artisanale, un talkie-walkie, une tenue de nos forces de l’ordre, des comprimés (encore non identifiés), des téléphones portables et une grande quantité de préservatifs. La police a pu à un premier temps interpeller 23 jeunes et ensuite 18 faisant un total de 31 malfrats mis hors d’état de nuire. Cependant, l’enquête suit son cours pour situer d’autres responsabilités.

Rappelons que cette descente couronnée de succès a été possible grâce à la collaboration de la population de Kalanbancoro qui n’a d’ailleurs pas manqué d’acclamation sa brave police. Cette coopération de la population a été en grande partie possible grâce à la détermination du nouveau commissaire qui a su tisser un lien de confiance entre les populations de Kalabancoro et la police à travers des visites de courtoisie et de sensibilisation. Partout où il a passé, il a fait comprendre que la police n’est rien sans l’appui de la population et a exhorté chacun à aider les forces de l’ordre à réussir la mission régalienne qui est la sécurité des personnes et de leurs biens.

Certaines personnes n’ont pu cacher leur joie à la nouvelle de l’arrestation de ces bandits qui coupaient tout sommeil aux populations. Un monsieur sous le couvert de l’anonymat nous confie que cette perquisition est un ouf de soulagement pour les habitant car le secteur était devenu presque impraticable,surtout au-delà de 22 heures.

Depuis l’arrivée au commande, il y’a un peu plus d’un mois d’une jeune équipe pilotée par le commissaire principal de police Mamadou Mounkoro et de son adjoint le commissaire de police Sadio dit KononTomoda, les choses bougent de façon positive au grand bonheur de la population.

A seulement quelques mois d’existence, le commissariat de Kalabancoro a su gagner le cœur des populations et montrer que la quiétude est bien possible avec bien sûr la bonne volonté de chaque citoyen.

Amadingué Sagara IBA