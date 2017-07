L’atmosphère était délétère au Consulat général du Malin à Tamaransset le mardi 4 juillet dernier. Et pour cause : nos compatriotes établis en Algérie avaient pris d’assaut le Consulat pour leur argent d’un montant de plus de 260 millions F CFA. Que s’est-il passé ? Depuis près de 20 ans, les Maliens résidents en Algérie, faute de banque malienne, déposent leur argent au Consulat contre reçu, marqué le cachet du consul.

Cette pratique a continué depuis des années sans le moindre problème, jusqu’à l’arrivée d’un certains Ibrahim Traoré dit Brin, agent comptable du Consulat. Ainsi, ils étaient des milliers de Maliens à garder leur argent dans le compte du consulat. Selon un Malien à Tamaransset, du nom de Souleymane que nous avons joint hier au téléphone, c’est l’an passé que des problèmes ont commencé. «Les gens n’arrivaient plus à entrer en possession de leur argent. Ils faisaient de sorte que si quelqu’un dépose son argent, c’est avec cela qu’ils payaient d’autres. C’est Ibrahim Traoré dit Brin qui était le caissier. Jusqu’à ce que les gens ont commencé à plaindre et ont réclamé leur argent. C’est là qu’il y a eu beaucoup de bruits. Car, l’argent n’était pas là. Face à la situation, le consul a envoyé Brin au Mali. On n’a pas pu nous dire quelque chose de rassurant par rapport à notre argent. Jusqu’à maintenant, on ne sait pas où est notre argent. C’est pourquoi, on a marché pour manifester notre mécontentement et réclamer notre argent. Quand on a marché le mardi, les gens du Consulat nous dit que Brin est arrêté et qu’il est en prison à Bamako. Ils nous ont aussi fait savoir que l’Etat a saisi ses biens», a-t-il déclaré. Selon notre interlocuteur, ce détournement de fonds concerne, environs 400 personnes. Les victimes de ce scandale projettent de marcher encore le mardi prochain pour réclamer leur argent.

C’est dommage que ceux qui doivent s’occuper des problèmes des Maliens de l’extérieur soient la cause de leurs problèmes. Nous y reviendrons.

Youssouf Bamey