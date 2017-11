Agé d’une trentaine d’années, un jeune a été mortellement tabassé par des hommes non encore identifiés. C’était dans la nuit du 10 octobre dernier.

Marié et père de cinq enfants Adama Traoré a été victime d’une agression près des 759-Logements dans la nuit du 10 octobre 2017. Après avoir causé avec sa femme et ses enfants durant toute la soirée, Adama Traoré serait sorti faire un demi-tour dans la rue. Il se serait fait aussitôt entourer par des hommes non identifiés, tabassé et laissé pour mort dans un caniveau.

Informé par les riverains, les parents de la victime l’ont conduit au CHU Gabriel Touré pour des soins médicaux. Quelques jours après, il a succombé à ses blessures. La levée du corps a eu lieu ce samedi après-midi. Depuis le meurtre du jeune homme, c’est la psychose à Yorodiambougou et alentours.

Selon les proches, la victime serait un maçon et en était à sa troisième sortie la nuit du drame. D’après des sources, un climat délétère existait entre lui et certaines personnes. Le clou de cette tension a eu lieu la nuit du 10 octobre dernier entre 23 h et zéro heure. Dans ce quartier, les bandits armés n’hésitent pas à descendre les habitants ou les motocyclistes.

Aussi, pour mieux opérer dans la zone où le crime odieux a eu lieu, les bandits vont jusqu’à vandaliser les panneaux électriques de l’EDM-SA. Avec l’assassinat du jeune homme, les bandits du secteur renouent avec les attaques meurtrières.

Auparavant, la zone était réputée dangereuse à cause des petits bandits qui dépouillaient les usagers de la route de leurs biens matériels, mais ces temps-ci ce sont les grands bandits armés qui sont entrés dans la danse dans ce quartier qui fait frontière avec Siracoro-Méguétana et Yirimadio.

Les parents de la victime invitent le commissariat de 13e arrondissement à faire la lumière sur ce meurtre.

Affaire à suivre…!

Adama Diabaté, Stagiaire

