C’est un responsable de la société de gardiennage “Le Scorpion” et non Karim Kéita qui a été victime d’une tentative de vol lors du meeting de la plateforme An ka ben. Le voleur allait lui piquer plus de 500 000 F CFA.

Notre article paru hier sur l’affaire d’un vol au meeting de la plateforme “An ka ben”, indiquait que Karim Kéita en était la victime. Après recoupement, il nous est revenu que c’est plutôt un responsable de la société de gardiennage “Le Scorpion” qui était en passe d’être soulagé de 500 000 F CFA. Tout a débuté, lorsque l’honorable Karim Kéita a fait son entrée dans le stade Omnisports Modibo Kéita, entouré d’une foule nombreuse.

Les forces de l’ordre et de sécurité sont restées vigilantes. Quelques minutes après, un homme âgé d’une quarantaine d’années a voulu tromper la vigilance des forces de l’ordre et de sécurité, essayant de piquer les sous d’un responsable de la société de gardiennage le Scorpion, qui était à côté de Karim Kéita. Il avait réussi son coup, mais c’est grâce à la vigilance des forces de sécurité que le voleur a été appréhendé et conduit au commissariat du 3e arrondissement pour des interrogatoires.

Selon une source, l’argent était estimé à plus de 500 000 F CFA et était destiné pour payer les agents de la société de gardiennage sur place.

Les limiers du 3e arrondissement sous le leadership du commissaire principal, Ibrahima S. Kéita, ont fait un travail remarquable. Le voleur devait être présenté hier au procureur de la Commune III.

Zié Mamadou Koné