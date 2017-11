Aaron Courtney est noir, il a 31 ans et est entraîneur de football au lycée de Gainesville. Cette semaine, Richard Spencer, suprémaciste blanc notoire, a tenté de tenir un discours à l’Université de Floride. Les débordements ont mis fin à ses tentatives. Randy Furniss, un homme portant un T-shirt arborant des croix gammées, faisait partie de ses soutiens. Une vidéo le montre être enlacé par Aaron, qui faisait partie des manifestants antiracistes.

A nazi and a black man…..America 2017 #SpencerAtUF pic.twitter.com/sSaG36EuOr — Politics 4 Dummies (@Politics4dum) October 19, 2017

“J’aurais pu le frapper, j’aurais pu le blesser mais quelque chose en moi m’a dit: ‘Tu sais quoi? Il a juste besoin d’amour'”, a déclaré Aaron à la presse américaine. Il confie que c’est un “pas dans la bonne direction”. “Un câlin peut vraiment changer le monde. C’est vraiment aussi simple que ça.

“Il ne savait pas qui était Richard Spencer avant de recevoir une notification sur son téléphone l’avertissant de sa présence dans la région. “J’ai découvert qui il était et ça m’a encouragé, en tant qu’Afro-Américain, à sortir et à protester. Parce que ce sont des gens comme lui qui creusent la distance entre les gens.

“Aaron a pressé Randy de lui répondre: “Pourquoi ne m’aimes-tu pas? C’est ma couleur de peau? Mon histoire? Mes dreadlocks?” Il n’obtenait pas de réponse et s’est énervé. “Je me suis presque mis à pleurer.” Il l’a ensuite serré dans ses bras. “A la troisième étreinte, il a enroulé ses bras autour de moi et j’ai entendu Dieu me murmurer à l’oreille: ‘Tu as changé sa vie'”, déclare Aaron au New York Daily News.

Il lui a ensuite reposé la question: “Pourquoi me détestes-tu?” Randy Furniss a alors répondu: “Je ne sais pas.” Aaron constate: “Je crois que sa réponse était sincère, il ne sait vraiment pas. Je crois que c’est un pas dans la bonne direction pour lui, de prendre une photo avec un gars qu’il déteste quand il se réveille le matin.”

Par: 7sur7.be – 21/10/17 – 03h23

Commentaires via Facebook :