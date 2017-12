A quelques jours de Noël, il semblerait que certains soient fortement inspirés par cet univers. En témoigne l’arrestation d’un cambrioleur, mercredi dernier à Citrus Heights (Californie).

L’homme était coincé dans la cheminée du commerce qu’il voulait dévaliser, rapporte Fox News.

Thwarted by chimney, ‘criminal Santa’ has to call the cops on himself https://t.co/eQ1U6vShnN pic.twitter.com/q3ntpJvWQg

