Le suspect, âgé de 37 ans, a utilisé une arme à feu pour tuer un homme de 74 ans dimanche 16 avril, à Cleveland, en diffusant son terrible geste en direct sur Facebook.

Le sordide à son paroxysme. La police de Cleveland, dans l’Ohio, aux Etats-Unis, est activement à la recherche d’un homme accusé d’avoir tué un septuagénaire et d’avoir diffusé, en direct, sa terrible action sur Facebook dimanche 16 avril. La vidéo, rapidement supprimée par les autorités, continuait toutefois de circuler durant le week-end.

On peut y découvrir le suspect de 37 ans annoncer, depuis sa voiture, ses sombres intentions : “J’ai trouvé quelqu’un et je vais le tuer. Je vais tuer ce vieux gars”. L’Américain, identifié, explique en outre dans l’enregistrement avoir plus d’une dizaine d’autres meurtres à son actif. Toutefois, pour l’heure, la police n’a pu confirmer ces allégations. Armé et dangereux, il fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt. “Tout le monde est mobilisé pour le retrouver” a par ailleurs déclaré le chef de la police de Cleveland au cours d’une conférence de presse.

 Actual photo of Steve Stephens, homicide suspect’s, actual vehicle. Please call 9-1-1 if seen. Plate not yet available. pic.twitter.com/hn8a8nQEAP

— Cleveland Police (@CLEpolice) 16 avril 2017