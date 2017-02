C’est en possession d’une arme à feu que ce repris de justice a été appréhendé par les limiers du sixième arrondissement du district de Bamako. Il avait trouvé refuge au niveau du quartier Korofina Sud non loin de Luna Parc.

C’est à travers une enquête sur la base de différents renseignements que les limiers du sixième arrondissement ont pu localiser Mohamed Traoré dit Tiana, dans la soirée de ce 25 janvier en commune I non loin de Luna parc. Selon des sources proches du dossier, l’intéressé avait trouvé une planque où il s’adonnait à cœur joie à la consommation de chanvre indien avec un groupe d’amis. Surpris par la descente musclée des policiers sur leur “base”, Tiana aurait aussitôt pris la poudre d’escampette, avant d’être pourchassé et appréhendé alors qu’il était à califourchon sur une moto Djakarta. Une fouille minutieuse de cette moto, a poursuivi notre source, a permis de trouver sur lui un pistolet automatique de fabrication Tchèque et de calibre 7,65, avec un chargeur garni de quatre (04) cartouches. Il avait aussi un coupe-coupe et deux cagoules de couleurs rouge et noire. Cuisiné par les policiers sur la provenance de ces objets, sans hésiter, il aurait reconnu que l’arme avec son chargeur lui appartiennent. Qu’il l’a eu ce pistolet d’un certain “Toupe” et qu’il s’en sert pour commettre des vols et braquages. Plus précisément, c’est à la suite d’une affaire de braquage d’un riche berger peulh que Tiana avait été interpelé puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Banamba. Selon les mêmes sources, il aurait tiré sur ce dernier. Interpellé suite à cette attaque, il a été jugé et détenu à la prison de Banamba, avant de s’évader à la faveur de l’attaque de ce lieu carcéral par des jihadistes et qui s’était soldée par mort d’homme et la libération d’une vingtaine de détenus.

Rappelons que certains détenus ont été appréhendés par les forces de sécurité, d’autres, de leur plein gré se sont rendus et quelques-uns, à l’image de Mohamed Traoré dit Tiana, ont préféré se fondre dans la nature afin de reprendre leur activité criminelle. En tout cas, avec cette arrestation du jeune Tiana âgé de 22 ans, c’est un gros bandit de moins dans la circulation.

K.THERA