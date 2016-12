Depuis quelque temps, nous assistons avec impuissance à des scénarii d’insécurité des plus effroyables. La sécurité de notre pays se dégrade chaque jour de plus. Après des braquages, on assiste à des évasions de prisonniers. Si c’est vrai que les prisons maliennes regorgent des personnes en détention préventive, qui attendent pendant des années avant d’être jugées, il y a aussi des prisonniers reconnus coupables et condamnés pour divers crimes (viol, assassinats, vol, etc.)

L’autorité responsable des prisons ne connait pas l’identité de la plupart des prisonniers évadés. Il est temps que les autorités judiciaires prennent leurs responsabilités pour mieux sécuriser les différents établissements pénitentiaires du Mali. Après l’attaque de la prison de Banamba, le 6 novembre dernier, les responsables judiciaires ont promis une enquête devant permettre de faire la lumière sur les circonstances précises de cette évasion massive de prisonniers et situer les responsabilités. Hélas ! Maintenant, avec cette nouvelle évasion, il faut que la lumière soit faite sur ces affaires de fuite de prisonniers. Face à ces évasions répétées, le gouvernement doit envisager d’améliorer le niveau de sécurité dans les différentes prisons à travers la formation, le déploiement et l’équipement des gardes pénitentiaires. Après l’attaque de Niono, le ministre de la Justice qui s’est rendu sur place a déclaré : « Cette visite m’a permis de toucher du doigt la réalité et je puis vous donner la garantie que toutes les dispositions seront prises pour, non seulement, prendre totalement en charge les frais de traitement des deux blessés, mais aussi améliorer les conditions de travail des gardiens de prison ».

Mai Diallo

Maliflash Infos