Welcome! Log into your account

Le hic est que, 3 semaines après, les choses sérieuses commencent suite à une information recueillie par les limiers du Commissariat du 13ème Arrondissement concernant une dame enceinte et qui avait disparu de son domicile avant d’y revenir sans le bébé. C’est ainsi que le Commissaire Ibrahim Togola a confié l’affaire à la section de la Brigade de recherches pour des enquêtes afin de voir clair dans cette affaire. Les limiers ont finalement mis la main sur cette dame qui a fini par cracher la vérité et a conduit les enquêteurs dame chez M. Maïga.

Pour obtenir un bébé, la dame S.T s’est rendue au Centre de santé communautaire de Yirimadio dans la nuit. Elle y a trouvé une autre dame enceinte venue pour les besoins de l’accouchement. Cette dernière, en travail, était accompagnée par sa belle-mère. Du coup, la dame S.T a fait comme si elle connaissait la bonne dame et la belle-mère en s’occupant d’elles sans éveiller le moindre soupçon. D’ailleurs, la patiente et son accompagnante finirent par prendre la dame S.T pour une sage-femme en train de faire son travail.

Depuis quelques mois, la dame S.T, après avoir perdu sa grossesse, continue de faire croire à son époux qu’elle était toujours enceinte et ne cessait de demander de l’argent à son conjoint pour des consultations et l’achat de médicaments. Mais comment sortir de ce mensonge dans lequel elle s’était ainsi enfermée ?

Cette affaire est très loin d’être une fiction. C’est plutôt un fait réel qui s’est produit, il y a quelques jours seulement, au Centre de santé communautaire de Yirimadio. La dame en question, une certaine S. T, après quelques années de mariage, n’arrive pas à avoir un enfant. A chaque fois qu’elle tombe enceinte, la grossesse n’arrive pas à son terme. Du coup, elle a paniquée parce que très souvent humiliée au niveau de son foyer. Dans l’espoir de pouvoir donner un enfant à son époux, elle a fait le tour de plusieurs gynécologues et de certaines sages-femmes réputées. Mais sans jamais trouver la solution de son problème. Et pourtant son mari, qui l’aime beaucoup, garde toujours l’espoir qu’un jour le Bon Dieu leur donnera un enfant.

You are going to send email to