Il était environ 5h du matin que la Venise malienne se réveille dans les hôtels et autres lieux de loisir. C’est l’heure à la douche et aux toilettes. C’est dans cette ambiance que ce splendide hôtel est réveillé brutalement par les cris violents de la dame Fanta. EN effet, elle vient de se faire brûler l’essentiel de son corps par de l’eau bouillante de la douche.

Pourtant Fanta est une femme mariée et son époux travaille à Bamako dans l’administration publique. Il rentre une ou deux fois par mois à Mopti pour voir sa famille et surtout sa femme. Mais il faut savoir que le monsieur était loin d’imaginer qu’à son absence la dame Fanta travaille aussi la nuit dans les bars et hôtels comme prostituée.

Profitant donc de l’absence de son époux, Fanta se livre à cette pratique, puisque son époux appelle toujours 24h avant de rentrer. Ironie du sort, le jour de l’accident de Fanta sous la douche son époux était aussi à l’hôtel.

Ce que Fanta ne pouvait aussi croire c’est que son mari Abdou est un grand amateur des hôtels, bars et maisons closes. Alors, il arrive très souvent à Mopti et passe 24 ou 72 h à l’hôtel avant d’avertir les siens.

Donc ce matin de bonheur quant Fanta a crié sortant de la douche nue, son époux était avec une autre fille dans une des chambres comme à chaque arrivé. Celui-ci comme la plupart des clients était aussi sorti pour en savoir sur les cris et autres mouvements de panique. Surprise, il était en culotte torse nue, tout comme sa femme sur qui une demoiselle venait de jeter une serviette. Alors les 2 regards se croisent et le monsieur de dire ; «Hou, hou, toi que fais-tu là… » Avant qu’elle ne réponde, son compagnon rétorque : «Toi, tu vas laisser ma compagne tranquille, tu vois qu’elle est blessée… ». Sur ce ton, il entraîne sa compagne à l’intérieur de la chambre pour l’habiller pour l’évacuation. Mais entre-temps, elle pleurait à chaudes larmes non pas pour les brûlures mais pour son mariage, car elle ne sait pas quelle sera la décision de son époux. Comme quoi, tricher dans le ménage se révèle un jour quelle que soit la durée.

Youba KONATE