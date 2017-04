Notre pays a certaines traditions qui demeurent toujours incontestables. NĂ© Ă Bamako, bien qu’il ait Ă©tĂ© averti, SogorĂ© tente de satisfaire sa libido. Jeune premier nommĂ© play-boy car toujours propre, bien habillĂ© dans sa jolie voiture, Oumar SogorĂ© tombe très bas ce samedi soir.

Au Mali, il est de notoriĂ©tĂ© que les dogons et les bozos ne s’approchent pas et ne se marient jamais. Ils sont de vrais cousins Ă plaisanterie. Averti par son père, sa mère, ses oncles et tout le monde, Oumar s’est entĂŞtĂ©. Pour lui, c’est du bluff. Longtemps en train de guetter Sitan OngoĂŻba, avec cette dernière, il change de nom de famille. Celle-ci, pour autant, Ă chaque fois indique qu’elle a un pressentiment. A chaque rendez-vous, elle trouve un moyen de se dĂ©rober. Pendant plus de 12 mois, les deux tourtereaux se guettent. Grand coureur de jupon et très courageux, SogorĂ© finit par convaincre Sitan de sortir pour un jeu de jambe en l’air. MalgrĂ© ses hĂ©sitations, Sitan accepte la sortie. Après un tour en night-club et dans une pâtisserie, ils se retrouvent dans une chambre de passe Ă l’ACI 2000. Après les primaires, lorsque SogorĂ© tente de passer Ă l’acte, il perd son sexe. Et la fille de lui dire de passer Ă l’acte. Pensant Ă autre chose, SogorĂ© dit : “Attends-moi, je viens aux toilettes.” S’y Ă©tant rendu compte que c’est rĂ©el, il crie au secours. Brusquement, le gĂ©rant et le chinois accourent. Et SogorĂ© de dire ceci : “J’ai perdu mon sexe, aidez-moi. C’est une sorcière. Non, j’ai tort. J’ai menti, je suis un bozo et elle est dogon.”

Très Ă©nervĂ©e et très déçue, Sitan sort et se cherche. Alors, c’est le gĂ©rant qui propose Ă Oumar de se rendre chez Sitan afin de la supplier pour pouvoir se refaire une nouvelle vie. Pris de honte, il demande les services du gĂ©rant qui accepte volontiers. Aux dernières nouvelles, Oumar et le gĂ©rant sont partis s’agenouiller devant Sitan et sa mère. Cette dernière a mis la puce Ă l’oreille de son mari qui aurait offert une poudre magique Ă Oumar afin qu’il redevienne garçon. Depuis, il s’est prĂ©cipitĂ© Ă se marier. DĂ©sormais, SogorĂ© est rentrĂ© dans le cercle des hommes. Et aujourd’hui, il croit Ă tout. Un homme averti en vaut deux.

Youba KONATE