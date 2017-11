Certaines habitudes ont la vie dure. Agent de la circulation routière, habitué à s’approvisionner en billet de banque à travers les cahiers des chauffeurs, Hamidou Kéïta en fera les frais à la maison. Vaut rien en classe, Oumar profite de l’acte quotidien de son père pour se dérober du fouet.

Ce n’est point un secret que les agents de la circulation routière prennent de l’argent avec les chauffeurs de taxi et bus dans les cahiers. A cet effet, après avoir raté la moyenne en classe et été grondé par sa mère, Oumar devait certainement recevoir quelques coups de fouet de la part de son père. Mais, il profite de l’attitude de son père pour se dérober. De retour de service, Hamidou a été bien pompé par sa femme pour qu’Oumar puisse être bien corrigé. Afin qu’il ne rate plus la moyenne en classe. Malheureusement, Oumar connait le côté faible de son père. Lorsque celui-ci est arrivé et qu’il a fini de se laver et bien manger, il a appelé son fils d’amener son cahier. Oumar a conscience qu’il sera chicoté. Alors, il met un billet de 500 F CFA dans le cahier et se présente à son père. Celui-ci ayant aperçu l’argent s’empare de cette somme. Alors, il met Oumar en garde en ces termes : “Tu as échappé belle. Je te laisse cette fois-ci mais la prochaine fois je vais te conduire en fourrière.” La maman de Oumar sursaute et demande : tu dis quoi ?

Non !, répondit Hamidou, je l’ai toléré pour cette première fois et la prochaine fois il sera conduit en fourrière. Et il répondra de ses actes.

Déçue et déboussolée, Madame n’a eu que ses yeux pour pleurer alors qu’Oumar gambadait comme une jeune chèvre. Sacré policier !

Youba KONATE

