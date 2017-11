Mais qu’est-ce qui fait d’un report de mariage un événement ? Certainement la cause de ce report. C’est bien le cas dans l’histoire que nous vous racontons. Elle se déroule dans un quartier populaire de Bamako. Sitan est une demoiselle de 28 ans, elle devait se marier la semaine dernière. Comme vous pouvez imaginer, les préparatifs étaient assez avancés.

En effet, Sitan, longtemps fiancée devait finalement se marier, la date fixée, elle était consommée sauf qu’un imprévu bouleverse le programme.

A quelques jours du jour “J”, l’ensemble des acteurs constate la défiguration de la mariée. Sitan, soucieuse de sa beauté et surtout de son visage, avait organisé une véritable course à la beauté. Elle était décidée à soigner son visage qui, d’ordinaire, n’est pas des plus beaux. Plus noire que l’ordinaire africaine, c’est-à-dire légèrement plus noire que la moyenne, Sitan s’est mise aux produits éclaircissants. Elle voulait, non seulement, être claire mais aussi belle. Alors, elle n’a arrêté de prendre des conseils et de voire des spécialistes aussi bien du quartier que de vrais spécialistes. Pourtant, Assétou, sa sœur de lait, n’arrête de la mettre en garde contre le risque de se faire brûler le visage. C’est ce qui arriva.

Finalement, Sitan ne sortait plus depuis 4 jours. Personne ne la voyait. Dans un premier temps, tout le monde a pensé à la coutume qui imposait certaines règles à la nouvelle mariée. Mais, c’était plutôt une véritable course qui était engagée pour traiter les brûlures. On avait l’impression que le visage était davantage plus brûlé, il se dégradait de jour en jour.

Après de multiples hésitations, la famille se décide à en parler avec sa belle famille qui accepte alors le report. Sitan prise au piège est très remontée de nos jours surtout contre celles qui avaient prodigué les mauvais conseils. Elle n’hésite pas désormais de les accuser de mauvaise foi, c’est-à-dire, de jalousie.

En tout cas, le mariage est reporté à une date ultérieure, c’est-à-dire que l’on attend “une guérison”, pardon, la restauration du visage pour fixer une autre date.

Entre-temps, la famille du marié met en garde contre toute récidive. Ainsi, l’un des beaux frères commente : “La prochaine fois même s’il faut qu’elle porte un casque le mariage aura lieu…”.

Alors, Sitan est depuis versée dans la recherche de cette formule magique qui va faire son visage et aussi son mariage. On attend.

Youba KONATE

