Si depuis la nuit des temps le parent couvre le rôle principal dans la vie d’un enfant, la mère détient le rôle spécial dans celle d’une fille. Le métier de mère tant délicat qu’important confère à la femme une responsabilité inestimable à tel enseignement que même la mort ne la désengage. Pour corroborer ces propos nous rappelons que les règles coutumières de notre société font toujours allusion à la mère avant de prendre toutes décisions importantes relatives à une fille. Malheureusement le constat s’avère que certaines mères donnent une interprétation erronée du rôle qui leur est assigné. A travers ce récit ci-après vous découvrirez la quintessence de cette responsabilité qui est d’être mère.

La dame que nous identifions par FS était une mère de 4 enfants dont un garçon et trois filles issus de différents mariages. Après la naissance de sa dernière fille qui actuellement a atteint l’âge adolescent, FS a divorcé de son troisième mariage, après quoi elle s’est donnée à la pratique du plus vieux métier du monde (la prostitution). A ce moment, elle avait en charge toute sa famille, elle payait les frais de scolarité de ses frères et son fils ainé, des responsabilités qui lui permettaient d’assumer les critiques de son entourage.

Sans mesurer les conséquences qui peuvent découler de cette pratique, elle ne voyait aucun problème à s’afficher car selon elle c’était pour la bonne cause.

A cause de sa beauté et son physique extraordinaires, FS s’imposait tant bien que mal dans son monde, elle était la plus sollicitée par les clients de la boite où elle servait nonobstant son âge avancé par rapport à ses camarades. Cette popularité dont elle savourait lui a laissé peu de place pour l’éducation de ses enfants, ainsi que l’analyse des impacts de son travail sur leurs avenirs.

Paradoxe de la vie, après une jeunesse riche en activité et mouvementée, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe le coût de l’âge commence à ternir le succès de la grande dame FS qui était l’une des femmes les plus convoitées de sa génération.

Après un départ forcé à la retraite faute de client, FS a développé un cancer de peau engendré par la dépigmentation qui a eu raison d’elle.

Aujourd’hui, ses filles sont devenues de belles femmes qui, malgré leur beauté physique, peinent à fonder des foyers à cause du passé honteux que les hommes apprennent au sujet de leur mère.

Suite à plusieurs tentatives de mariage, la plus âgée des filles s’est finalement fiancée avec un homme étranger qui, d’après nos sources, a aussi rompu avec elle après les échos affirmant que la mère de sa fiancée se prostituait après trois mariages.

L’autre fille qui suit la première a également vécu une belle histoire d’amour avec un homme qui lui avait promis le mariage. Malheureusement, elle également s’est vue rejetée par les parents de celui-ci à cause du résultat des enquêtes qui ont une fois de plus révélé la pratique de sa mère.

Malheureusement ces jeunes filles innocentes, peut-être même différentes de leur mère, souffrent dans leur être car au-delà des propos déshonorants quotidiennement la mémoire de leur mère, elles paient en plus des erreurs commises par elle.

K. Diabaté (maliweb.net)

