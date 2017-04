En effet, dans notre parution de la semaine derrière, nous avions relaté à l’ACI Bacodjicoroni l’histoire d’un vieux marabout qui a fui l’insécurité au Centre du Mali. En effet depuis un an il séjourne dans la cité des trois caïmans, il entend même ne plus quitter car le maraboutage marche à plein régime.

La délicate mission à lui confier est la victoire de l’ancien premier Moussa Mara à la Présidence de la République du Mali. Ses affaires ont été multipliées par quatre, car nuitamment, des véhicules aux vitres fumées, se sont succédé en fil indien quand la rumeur de la démission du Premier Ministre Modibo KEITA s’est propagée comme une trainée de poudre. Les intéressés étaient des ministres sortants.

Chacun des clients de ces véhicules peu ordinaire arrivait, entrait précipitamment pour ne pas se faire reconnaitre pour voir le vieux Marabout avec comme mission d’être reconduit dans le nouveau gouvernement. Un des visiteurs nocturnes a eu comme mission de porter à son bras droit une amulette avec la consigne de ne jamais tendre la main à personne si ce n’est le nouveau Premier Ministre.

Le Marabout lui a demandé s’il pouvait observer la consigne. Il a répondu par l’affirmative.Le visiteur nocturne est revenu voire le vieux marabout pour lui dire que cela n’est pas possible, et qu’il souhaite que l’amulette soit remplacée par une potion qui peut être aspergée sur le visage. Le vieux Marabout a accepté le principe contre le paiement de trois millions. Le marché a été conclu sans problème. Trois jours après au petit soir vers 17Heure notre nouveau Ministre est venu chez son vieux Marabout pour s’assurer si toutefois son projet n’ira pas à vau l’eau, coup de théâtre un appel téléphone lui annonce la bonne nouvelle qu’il fait parti non seulement du nouveau gouvernement et qu’il occupe un Ministère stratégique qui aura en charge la bonne organisation et la sécurisation des voix lors des futures échéances électorales. Assis auprès du vieux il a versé des larmes et sans lui dire mot,il est parti subitement en attendant l’annonce officielle de la nouvelle au journal télévisé de 20h .

Apres la publication de la liste du gouvernement le soir, il est revenu voir le vieux très content et a immédiatement arrosé le vieux Marabout par des liasses de billet .Ce dernier l’a traité d’homme honnête et digne. Il lui a promis de le placer à la tête d’un poste plus élevé que celui de Ministre de la République.Cet engagement a été accepté par notre ancien et nouveau Ministre. Force est de reconnaitre que le vieux Marabout a changé le destin du Ministre en question qui dans le passé a été humilié et est sorti du gouvernement par la petite porte. Dans la pratique du maraboutage il ya deux types de marabouts qu’on rencontre à savoir le vrai marabout comme le vieux de BacoDjicoroni ACI et celui appelé ‘’Marre à bout’’.Méfiez-vous de cette deuxième catégorie. Nous verrons bien si notre vieux pourrait élire Moussa MARA à la Présidence ?

Attendons de voir.

Ivette GUINDO