Le début de semaine a été pénible pour les populations situées à la frontière Banconi Hippodrome, non loin de l’école Nelson Mandela. Pour cause, deux accidents se sont produits au même endroit en moins de 24 heures d’intervalle. Le premier a eu lieu le lundi matin aux environs de 6 heures du matin. Selon les témoins oculaires du drame, deux Sotrama en course poursuite seraient la cause de cet accident. Une Sotrama impliquée dans ledit drame a fait un tonneau pour se retrouver finalement avec ses quatre roues en l’air, occasionnant sur le champ un mort et cinq blessés. Une autre voiture Mercedes garée aux abords de la route a aussi fait les frais de ses chauffards. Par ailleurs, la seconde Sotrama impliquée dans l’accident a pris la tangente avec ces passagers.

Coïncidence ! Aux environs de 21 heures, au même endroit, un conducteur de camion de livraison de boisson a perdu le contrôle de son engin et a foncé vers des jeunes qui prenaient du thé devant leur domicile. Bilan: cinq blessés. C’est suite à cette succession d’accidents dans la même journée que des jeunes ont érigé dans la journée du mardi des barricades sur ce tronçon, interdisant la circulation aux Sotrama. Suite à l’intervention des syndicats des chauffeurs, les choses sont revenues à la normale.

Kassoum THERA