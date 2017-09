En voulant acheter des parcelles à usage d’habitation pour ses enfants qui vivent en Europe, Mamou FOFANA tombe dans le filet des spéculateurs fonciers. Le trio Aly Badara CAMARA, Boubacar Sidiki BERTHE et Tièkôrôba TRAORE lui auraient escroqué plus de 16 millions de FCFA. Comment?

Le Mali est devenu un véritable pays de mafia sous IBK. Où, désormais tous les coups sont permis sans conséquence, des enlèvements aux braquages en passant par des arnaques tout azimut.

En effet, cette vieille dame Mamou Fofana, en voulant assurer les arrières de ses enfants est tombée sur un véritable réseau de mafiosis. De jeunes qui s’adonnent à de la spéculation foncière sans crainte et qui semble dans de bonne grâce. Dans l’affaire dont nous faisons cas, ils ont vendu à la dame 20 faux permis d’occupation de parcelles sise à OUENZINDOUGOU un quartier de la commune rurale du Mandé. Boubacar S BERTHE, le vendeur, a été arrêté mais Aly B. CAMARA, le propriétaire des faux permis et Tièkôrôba TRAORE, le soi-disant géomètre, courent toujours.

On dit que : ‘‘La confiance n’exclut pas le contrôle”. La dame Mamou FOFANA vient de l’apprendre à ses dépends. En voulant acheter des parcelles à usage d’habitation pour ses enfants qui vivent en Europe, elle aurait été victime d’abus de confiance de la part des individus sans scrupules.

D’abord, elle fait la connaissance de M. Boubacar S BERTHE suite à l’achat d’une parcelle il y a quelques années. Cette vente s’est déroulée entre eux sans aucun problème. Après cet acte, elle a eu confiance en M. BERTHE. D’ailleurs, selon la victime, les proches de M. BERTHE le décrivent comme une personne d’estime.

Quand la vieille Mamou FOFANA a été sollicitée par ses enfants pour qu’elle achète des parcelles à usage d’habitation pour eux, sans hésitation, elle s’est rabattue sur Boubacar S. BERTHE. Du coup, elle lui aurait demandé de chercher des parcelles de terrain pour ses proches. M. Boubacar BERTHE n’a pas posé de problème. Pour la convaincre, un jour, il arrive chez Mamou en compagnie de Tièkôrôba TRAORE et présente ce dernier comme un géomètre. Ensuite, à son tour, M. TRAORE persuade la vieille Mamou FOFANA qu’il a des lots à vendre à OUENZZINDOUGOU. Sans perdre de temps, les trois partent ensemble pour voir les parcelles. Puis, ils conviennent sur le prix d’achat. De retour chez elle, Mamou aurait remis le montant fixé, soit 16.730.000 F CFA dont les frais de chargement de sable et de cailloux à Boubacar S BERTHE et son géomètre Tièkôrôba TRAORE.

De cette manière, elle achètera en tout vingt (20) parcelles de terrain à usage d’habitation avec Boubacar S. TRAORE et son soi-disant géomètre Tièkôrôba TRAORE dont : dix huit (18) permis d’occupation et deux (2) photocopies de permis. Sur ces papiers figurent le nom et la photo de M. Aly Badara CAMARA sur neuf (9) permis, de son frère Nouhoum CAMARA sur quatre (4) permis, d’un de ses enfants sur trois (3) permis, de Hawa DJIRE sur un (1) une des filles de la victime et enfin trois (3) autres au nom de la victime, Mamou FOFANA, elle-même.

Cependant, après leur interpellation par l’Inspecteur principal de la BIJ, Salif TRAORE dit Bouké, Boubacar S. BERTHE a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il a été déféré à la prison centrale de Bamako-Coura. Un de ses complices, M. Aly Badara CAMARA a été relâché. Ce dernier déclarera aux policiers que M. BERTHE veut lui nuire seulement. Sinon, qu’il n’a rien à voir avec cette affaire. Après, pour les besoins de l’enquête, Aly Badara fut recherché mais il reste introuvable jusqu’au moment où nous mettions sous presse. Le dernier complice, M. Tièkôrôba TRAORE, est activement recherché par les agents de la BIJ. Il a disparu de la circulation.

En tout état de cause, l’heure est à la prudence actuellement dans l’achat des parcelles, les spéculateurs étant plus nombreux que les détenteurs de parcelles.

Sory Ibrahim TRAORE