La grève des gros porteurs a pris fin hier vendredi 26 mai 2017. Ouf de soulagement à travers la capitale malienne où le prix du carburant avait pris de l’ascenseur. Il y avait pénurie. Un litre était vendu à 1500 ou 2000 F. File indienne au niveau des points de vente de carburant. Cela rappelle les moments sombres lors des évènements du coup d’Etat de 2012.

Cette grève, ses conséquences vont au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité. Il y a eu mort d’hommes. A Kati où de centaines de camions étaient stationnés, leur départ en direction de la capitale malienne après la fin de la grève a causé des accidents. Des gros porteurs se sont retrouvés dans les ravins. ‘’ Cinq camions sont tombés juste après la fin de la grève. Les chauffeurs, ce sont des sénégalais. Ils ne maitrisent pas le trajet Kati Bamako, un chemin difficile à cause son état. Le premier camion est tombé vers 15 heures. Le chauffeur a pu être sorti du véhicule mais il a rendu l’âme dans l’ambulance qui se dirigeait vers l’hôpital. Quant à son apprenti, il est resté coincé dans la cabine et le moteur l’a complétement détruit. Son corps, en morceau, est sorti vers 19 heures. Il en eu d’autres qui on causés plusieurs blessés le même soir. Et dans la nuit, une citerne remplie s’est aussi renversée », nous a confiés un habitant de Kati.

