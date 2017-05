Mariés depuis maintenant 4 ans, S.D. et Fantani habitent à Magnambougou.

Le jeune couple qui a accueilli un nouveau né en novembre 2016 est admiré de tous, pour la parfaite harmonie qui le caractérise.

Mais, depuis quelque temps, rien ne va plus entre S.D. et son épouse.

Et pour cause. Le mari qui, pendant longtemps aura été un vrai casanier, s’est complètement métamorphosé. Jamais à la maison ! Toujours en réunion ou autres rencontres du genre ! Surtout la nuit.

Et, c’est cela qui a inquiété madame, au point qu’elle a décidé de mener des enquêtes afin de percer le mystère des “réunions” nocturnes de son époux.

Les résultats de “l’enquête” ont très vite été concluants. Douloureusement.

En effet, ce n’est point la nouvelle voiture (‘’occasion)” que Mr a achetée depuis 2 mois, qui lui a donné cette désagréable habitude des “réunions” nocturnes.

S.D. avait plutôt une maîtresse. A Kati. Et au lieu du bureau, c’était bien là, le lieu des “réunions de service”.

Ainsi, pour avoir les preuves irréfutables de l’infidélité de son mari, Fantani a décidé le 3 mai dernier de se rendre sur le terrain… avec l’aide bien involontaire de son infidèle d’époux.

Ce jour-là, S.D. qui ne se doutait de rien, annonça à Mme qu’il devait se rendre à une réunion de bureau. Aucun problème ! Fantani l’aida même à attacher sa cravate, avant de demander à son époux la permission de se rendre chez sa voisine, malade depuis quelques jours.

“Quand tu sortiras, lui dit Madame, tu remettras la clef de la maison à la servante”.

Il était 21 heures. Mais, au lieu d’aller chez la voisine malade, Fantani s’arma d’un petit pilon et prit place dans le coffre de la voiture.

S.D. qui ne se doutait de rien, s’installa peu après au volant de son véhicule et… hop ! Première destination : Pâtisserie ‘’ Amandine’’.

Là, il acheta des mokas, des gâteaux de toutes sortes et 5 poulets, avant de regagner son véhicule.

Du fond de sa cachette, Madame était tentée de se jeter sur son mari, mais elle se ressaisit. Après tout, il était fort possible que les mokas, poulets et gâteaux étaient destinés à la famille. S.D. démarra. Mais, au lieu de son bureau, il prit la route de Kati. Vingt minutes de voyage et la voiture s’immobilisa devant un domicile. Le mari infidèle, s’empara alors de ses cadeaux et sortit du véhicule. Sa maîtresse vint l’accueillir. Les deux amoureux s’embrassèrent avant de rentrer dans la maison d’à côté. Fantani qui avait tout observé, sortit alors de sa cachette mais, elle eut, au moins la sagesse de ne pas violer le domicile de sa rivale.

Elle s’empara de son portable et appela son mari. “Où te trouves-tu, mon chéri ?” interrogea Madame. “Comme, je te l’ai dit, je suis en réunion au bureau. Je suis d’ailleurs arrivé en retard. Veux-tu bien me laisser maintenant ?”.

Folle de rage, l’épouse abusée raccrocha et se dirigea vers le véhicule familial. Elle s’arma de son petit pilon et… Pan ! Pan ! Pan !

Le véhicule a été sérieusement endommagé avant que S.D, alerté par des passants, ne vînt constater les dégâts. Soudain, celle que tout le monde avait déjà prise pour une malade mentale, lui asséna 3 formidables coups de pilon aux hanches. C’est alors qu’il reconnut madame. Le pauvre ne dût son salut qu’aux spectateurs qui ont fini par maîtriser “la folle”.

Très vite, on finit par comprendre qu’il s’agissait là d’un acte de jalousie perpétré par l’épouse du malheureux S.D.

Ramolli par les coups de pilon à lui administrés par sa femme, il a été traîné par celle-ci jusqu’au volant du véhicule qui pouvait encore… démarrer.

A la maison !

Boubacar Sankaré