Madame Barry est une employée de Banque et, membre active d’une association caritative au Mali.

A bord de son véhicule le 29 mars dernier sur la route de l’aéroport, elle a été témoin d’un spectacle digne d’un film Hollywoodien.

En effet, il était 21 heures ce jour, lorsque Mme Barry et son chauffeur s’engagèrent sur le pont Fahd.

Vers l’aéroport Bamako-Sénou, la portière d’une voiture venant en sens inverse, s’ouvre soudain. Une jeune fille, (portant un jean et un tee-shirt), est violemment projetée sur la chaussée.

Craignant un piège de bandits, le chauffeur de Mme Barry appuya sur l’accélérateur. Mais, sa patronne, courageuse pensant qu’il y avait là une victime à laquelle il fallait venir en aide, le somma de s’arrêter. Constat : La jeune fille était inconsciente. A côté d’elle, le conducteur de la voiture d’où elle venait d’être projetée, feignait de venir au secours de la malheureuse.

Revenue à elle, cette dernière ne se fit pas prier pour raconter sa mésaventure.

“Je quittais Faladié pour rejoindre Bolibana. Alors que j’attendais, cet homme me proposa de m’amener à la maison. Mais, arrivé à Badalabougou, il me pria de l’accompagner dans un restaurant du quartier, afin qu’il puisse manger un morceau. Après s’être restauré, il me fit remonter dans la voiture. Nouvelle destination : la route de l’aéroport. Ayant alors, compris, que j’étais en danger, j’ai ouvert la portière et…”.

Mais, son ‘’kidnappeur’’, élégamment habillé, réplique : “Cette fille doit être folle. Je voulais l’aider et, pour me récompenser, elle tente de se suicider !” lance-t-il à Mme Barry avant de s’engouffrer dans sa grosse voiture et de démarrer en trombe.

Mme Barry, stupéfaite devant les deux déclarations, embarqua tout de même la jeune femme et l’a remise à ses parents.

Qui est-ce l’homme de la grosse voiture ?

Nul ne le sait. Sa victime et la dame lui ayant venu au secours n’ayant pas eu l’idée de relever le numéro d’immatriculation du mystérieux propriétaire de la grosse voiture.

Auto-stoppeuses, méfiez-vous !

Boubacar Sankaré

