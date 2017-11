A.T. est un vieil enseignant retraité depuis 5 ans à Lafiabougou. Marié à 3 femmes et père de 12 enfants, A. T, malgré son âge, est connu dans le quartier comme un « provocateur » de jeunes filles.

Certains pensent que l’attitude du vieil homme se justifiait par son amour pour les enfants, d’autres estiment plutôt que le Vieux est un coureur de jupons. Mais, plus d’équivoque depuis le 30 Octobre dernier.

En effet, en Août 2017, le vieux A.T. avait acheté une belle brebis qu’il soignait comme un enfant. Rien de bizarre en cela, car les animaux aussi ont bien besoin d’affection.

Ce qui cependant, troublait les 3 femmes d’A.T., c’est que, depuis l’arrivée de la brebis, le vieil homme dort tout seul dans sa chambre, en compagnie de l’animal.

Ses trois épouses tinrent alors une petite réunion « pour analyser la situation ». Conclusion : les deux premières femmes décidèrent de laisser le Vieux faire car, après tout, il n’y a pas de raison d’être jalouse d’une brebis qui se retrouvera un jour ou l’autre dans une marmite. D’ailleurs, il suffirait de l’assommer. Ainsi, à coup sûr, l’histoire de la brebis sera terminée.

Cependant, après la petite réunion, la “petite” femme d’A.T. décida quant à elle, d’avoir le cœur net. C’est pourquoi, dans la nuit du 30 Octobre, vers deux heures du matin, elle sortit de sa chambre et s’approcha de celle de son mari. D’un geste instinctif, elle tira légèrement la porte non bouclée de la chambre et, à la faveur d’une pâle lumière qu’offrait une bougie, madame est restée stupéfaite devant le spectacle : A.T. était entrain de « faire certaine chose » avec l’animal qui semblait d’ailleurs habitué à…’’ça’’.

Pendant près de 5 minutes, la pauvre dame assista au spectacle.

N’en pouvant plus, elle cria de toutes ses forces.

Pendant que le vieil homme, affolé, se débrouillait à se rhabiller, toute la famille était réveillée. Les voisins aussi.

Le linge sale n’a pu être lavé en famille, car dès le lendemain la nouvelle a sillonné les familles voisines.

Humilié, le vieux A.T. a assisté à un festin : sa brebis a été mise au four.

Boubacar Sankaré

