L’incivisme prend une ampleur très inquiétante actuellement dans notre pays, le Mali. Les faits que nous vous relatons se sont déroulés le jeudi 16 novembre 2017 à l’ACI 2000 près de l’Ambassade des Etats -Unis. Un jeune gardien répondant au nom de Alassane Touré, âgé de 20 ans, est employé par un franco -malien du nom de Ahmey Diarra. Selon les informations recueillies sur place sur les motivations réelles de l’agression du jeune gardien, tout serait parti du vol d’un coffre dans la chambre du franco-malien qui contenait de l’argent dont le montant s’élèverait à 4 millions de nos francs, une montre en or d’une valeur de 25 millions et une montre en argent de 14 millions.

Selon les dépositions de M. Ahmey Diarra à la Police, il était parti se distraire dans une boîte de nuit en laissant le gardien à sa porte. A son retour vers 5 heures du matin, il constata la disparition de son coffre. Curieusement, ce vol a été commis alors que sa chambre était restée fermée à clé.

Il demanda alors au gardien celui qui était rentré dans sa chambre en son absence. Le gardien lui répond que personne ne s’était introduit. ”Si tel est le cas, alors c’est toi qui a pris mon coffre”, aurait déclaré le jeune franco-malien.

Sans perdre de temps, le franco-malien et ses amis se sont mis à tabasser le jeune gardien. Des coups de toutes sortes pleuvaient sur le gardien. Il a été sauvagement battu souvent avec des fils de fer électrique. C’est au moment où le gardien gisait dans le sang qu’ils l’ont laissé.

Cependant, le jeune gardien se dit convaincu qu’il n’a pas franchi le seuil de la chambre à plus forte raison de prendre quelque chose. Aussi, il soutient que personne n’était rentré après son départ pour la boîte de nuit. Après l’avoir mis dans le coma, M. Ahmey Diarra et ses alliés abandonnent le jeune gardien à son triste sort et vaguent à leurs occupations. C’est aux environs de 10 heures que le gérant de l’Immeuble alerta le Commissariat de Police du 14ème Arrondissement. Le Commissaire Principal M. Abdourhamane Alassane Maïga et ses hommes se sont rendus sur les lieux. A leur arrivée, ils ont constaté que le jeune gardien avait complètement perdu connaissance. A leur tour, ils ont informé la protection civile qui transporta le gardien à l’hôpital Gabriel Touré. Aux dernières nouvelles, le jeune gardien s’est réveillé du coma après des soins intenses. Le dossier a été transmis au Procureur de la Commune IV.

Une occasion pour le Commissaire Maïga d’appeler les populations au respect de la loi. A ne pas se rendre justice. L’Etat a crée les Commissariats, les Gendarmeries et les instances judiciaires pour la population. Il a demandé à la population de faire confiance en leur justice.

Y. MARIKO

