La brigade de recherche du commissariat de la police de Kalabancoro a fait un gros coup. Elle a mis fin à la course de trois redoutables braqueurs qui avait en leur possession un arsenal de guerre et deux voleurs spécialisés en vol de moto de marque Jakarta.

Dans la matinée du vendredi 12 mai 2017, le chef de la brigade de recherche de la police de Kalabancoro, l’inspecteur principal Aboubacar Traoré et ses hommes ont mené avec brio une perquisition à Sabalibougou et arrêté 3 braqueurs (MD alias Kèmè Nani, BT et NK) d’une réputation redoutable et 2 voleurs (BD alias dangala et AO) spécialisés en vol de moto de marque Jakarta. Cette perquisition met fin à une longue série d’enquête et guet-apens de la brigade. La descente policière a également permis la saisie de plusieurs armes à feu entre autre un pistolet automatique et semi automatique, des minutions etc. et une dizaine de motos Jakarta.

Des braqueurs redoutables mis hors d’état de nuire :

Les armes saisies

Ces criminels sont de redoutables bandits recherchés par plusieurs commissariats de la place. Tous des anciens détenus de la prison central pour braquage et crime, ils ont eu le temps de se requinquer. Libérés trois ans après, ils sont vite devenus un vrai gang terroriste. Le nommé MD, le chef du gang aurait la gâchette facile et n’hésite pas une seconde à tirer face à une quelconque résistance. Quelques jours avant son arrestation, il avait juré ne jamais se rendre et tuerais si cela devait arriver autant de policiers avant de mourir l’arme à la main. Un défi qu’il croyait dur comme fer relever mais c’était sans compter sur le courage et le professionnalisme du BR de Kalabancoro qui est parvenu à le surprendre du haut d’un étage en chantier à sabalibougou où il avait élu domicile. Il n’a pas eu le temps de faire le moindre geste quand il fut cerné et maitrisé par les éléments de la brigade.

Quant aux voleurs de motos, leur clé « passe partout » suffit pour venir à bout n’importe quelle moto en moins d’une minute. Le nombre impressionnant des motos saisies en sont les preuves palpables.

Ils ont été transférés devant le parquet le jeudi 18 mai pour répondre de leurs actes, cette fois avant surement un très long séjour, à la prison centrale de Bamako ou quelque part ailleurs dans le pays.

Le commissaire adjoint Sadio dit Konon Tomoda se dit satisfait du nombre d’armes retirées de la circulation et salue une fois de plus le courage et la coopération de la population sans laquelle cette arrestation ne serait sans doute pas possible.

AS