Cercles de Sikasso, Kadiolo ; arrondissement de Loulouni ; commune de Zégoua, les populations de ses localités vivent aujourd’hui l’enfer. Elles font face à des Satans en ténue. Il s’agit des policiers, gendarmes et douaniers qui n’ont autres missions que de racketter des pauvres paysans.

L’information est sortie suite à un grand reportage réalisé par des radios du Folona précisement la Radio Danaya de Zégoua. Financée par une ONG, les hommes de médias de la localité sont parvenus à mettre la main sur toutes les difficultés qui impactent sur l’économie des pays frontaliers (Côte d’Ivoire, Burkina-Fas, Mali).

Karim Doumbia, responsable de la radio Danaya de Zégoua que nous avions pu joindre, a confirmé l’information. L’enquête était plus accentuée sur Ouangolo (Côte d’Ivoire) et Zégoua (Mali). Il s’est révélé que les populations souffrent à cause des hommes en tenue, ces hommes sensés sécurisés les personnes et leurs biens.

A Zégoua, à l’entrée, en venant de la Côte d’Ivoire, les passagers sont contraints de payer de l’argent. Que vous soyez muni de toutes vos pièces ou pas, dès qu’ils se rendent compte que vous n’êtes pas Maliens, vous donnez leur part. Le même cas se passe entre le Mali et le Burkina Faso où Gendarmes, policiers, douaniers passent le clair de leur temps à racketter les pauvres citoyens.

A cause de ce triste constat, les gens ne fréquentent plus les foires. Ces trois pays ont des liens de brassage, culturel etc. et les commerçants font le tour de ces zones dans le cadre de leur activité. Aujourd’hui, l’affluence n’est plus là. Les hommes en tenue les fatiguent car, en exemple, le passage pour rentrer au Mali est conditionné à des pièces sonnantes et trébuchantes. Ils prennent les engins des paysans pour défaut de papiers, ils fatiguent les paysans pour motif absence de pièces et délai de validité dépassé.

A cause de ce triste constat, l’économie des trois pays (dans ces localités) a chuté car le commerce ne s’exerce plus comme avant.

Ceux qui se sont donnés la tâche de révéler ces informations, ils sont victimes de toutes sortes de menace émanant des ‘’maitres de ces zones’’ c’est-à-dire la police, la gendarmerie et la douane.

Où est le gouvernement, où est IBK ?

Kèlètigui Daniogo

