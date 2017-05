La semaine dernière, un crime passionnel et abominable suivi de suicide a eu lieu à khahi localité située à 10 km de Nioro du sahel dans la région de Kayes. Les faits : Un nommé MalickDiaw natif de Khahi dans le cercle de Nioro avait marié une de ses cousines pour s’installer à Kayes dans le cadre de son travail. Un beau jour, l’homme a accompagné sa femme et ses bagages au village en disant aux parents de la fille qu’il ne peut plus la garder en mariage. Apres avoir déposé la fille chez les parents, il est retourné à Kayes pour son travail. Un autre prétendant sans tarder s’est prononcé pour la fille et qui l’a finalement marié au village. Son ex-époux apprenant le mariage de la fille a aussitôt débarqué au village et sachant que c’était un mariage entre parents car les papas de l’homme et sa femme sont de même père et de même mère ce qui fait que les deux personnes partageaient le même toit. Donc arriver au village nuitamment vers 1 h du matin, il a fait appel à la fille en lui montrant des scènes de regret, quand la fille est sortie pour l’écouter, il l’a tiré une balle dans la tête et la fille s’écroula. L’homme après sa forfaiture, est parti se mettre à l’abri dans une famille voisine. Comme il portait une arme à feu, personne n’a eu le kilo de pénétrer dans la maison. Les populations avant l’arrivée des forces de l’ordre et pour éviter que le criminel s’échappe ont entouré la maison des quatre points cardinaux.

Dans cette situation, un individu a eu le courage de jeter un coup d’Å“il à travers un petit trou de la porte et voit qu’il est également couché dans le sang. Ce qui prouve qu’il s’est également tiré une balle dans la tête.

Blodin Bèye